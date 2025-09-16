Benzineauto van de zaak? Dat kun je vanaf 2027 vergeten

In plaats van EV’s aantrekkelijk maken voor de zakelijke markt, gaat de overheid nu auto’s met een verbrandingsmotor ónaantrekkelijk maken.

Zakelijke rijders zoeven al in grote getale rond in EV’s, maar je hebt nog gewoon de keuze. De overheid stimuleert alleen, ze verplichten niks. Er zijn wél werkgevers die per se willen dat je elektrisch rijdt. En dat aantal zal vanaf 2027 flink stijgen, door nieuwe beleid van de overheid.

Vanaf 2027 wil de overheid namelijk de zogenaamde ‘pseudo-eindheffing voor fossiele auto’s’ invoeren. Dit zat er al een tijdje aan te komen, maar dit voornemen is nu vastgelegd in de gloednieuwe Miljoenennota.

Wat houdt deze eindheffing precies in? Je werkgever moet straks 12% van de cataloguswaarde van de auto afdragen aan de staatskas. Dat is een fors bedrag. Een benzine- of dieselauto van de zaak wordt nog steeds niet verboden, maar wel sterk ontmoedigd. Veel bazen zullen hun werknemers straks verplichten om EV te rijden. De werkgever moet namelijk de extra heffing betalen.

En hoe zit het met de youngtimerregeling, is die straks nog interessant? Dat ligt er aan of je zelfstandig bent. De heffing schijnt alleen te gelden voor werkgevers, en als zelfstandige ben je geen werkgever. In dat geval heb je dus geen last van de eindheffing.

Verder wordt er nog onderscheid gemaakt tussen auto’s jonger of ouder dan 25 jaar. Bij auto’s ouder dan 25 jaar geldt de heffing niet over de cataloguswaarde, maar over de waarde in het economisch verkeer. Dat scheelt natuurlijk een slok op een borrel. Je kunt dus nog wel een oud barrel van de zaak rijden, maar dan moet je wel heel erg anti-EV zijn.

Het is de bedoeling dat de pseudo-eindheffing per 1 januari 2027 wordt ingevoerd. De heffing geldt niet voor auto’s die al voor die datum in ontvangst zijn genomen, dat scheelt. Je hoeft dus niet bang te zijn dat je opeens je benzineauto moet inleveren.

Lees wat er nog meer gaat veranderen voor de automobilist in ons artikel over de Miljoennota

Foto: BMW 320i van @molden01, via Autoblog Spots