Benzineauto van de zaak? Dat kun je vanaf 2027 vergeten

In plaats van EV’s aantrekkelijk maken voor de zakelijke markt, gaat de overheid nu auto’s met een verbrandingsmotor ónaantrekkelijk maken.
Zakelijke rijders zoeven al in grote getale rond in EV’s, maar je hebt nog gewoon de keuze. De overheid stimuleert alleen, ze verplichten niks. Er zijn wél werkgevers die per se willen dat je elektrisch rijdt. En dat aantal zal vanaf 2027 flink stijgen, door nieuwe beleid van de overheid.
Vanaf 2027 wil de overheid namelijk de zogenaamde ‘pseudo-eindheffing voor fossiele auto’s’ invoeren. Dit zat er al een tijdje aan te komen, maar dit voornemen is nu vastgelegd in de gloednieuwe Miljoenennota.
Wat houdt deze eindheffing precies in? Je werkgever moet straks 12% van de cataloguswaarde van de auto afdragen aan de staatskas. Dat is een fors bedrag. Een benzine- of dieselauto van de zaak wordt nog steeds niet verboden, maar wel sterk ontmoedigd. Veel bazen zullen hun werknemers straks verplichten om EV te rijden. De werkgever moet namelijk de extra heffing betalen.
En hoe zit het met de youngtimerregeling, is die straks nog interessant? Dat ligt er aan of je zelfstandig bent. De heffing schijnt alleen te gelden voor werkgevers, en als zelfstandige ben je geen werkgever. In dat geval heb je dus geen last van de eindheffing.
Verder wordt er nog onderscheid gemaakt tussen auto’s jonger of ouder dan 25 jaar. Bij auto’s ouder dan 25 jaar geldt de heffing niet over de cataloguswaarde, maar over de waarde in het economisch verkeer. Dat scheelt natuurlijk een slok op een borrel. Je kunt dus nog wel een oud barrel van de zaak rijden, maar dan moet je wel heel erg anti-EV zijn.
Het is de bedoeling dat de pseudo-eindheffing per 1 januari 2027 wordt ingevoerd. De heffing geldt niet voor auto’s die al voor die datum in ontvangst zijn genomen, dat scheelt. Je hoeft dus niet bang te zijn dat je opeens je benzineauto moet inleveren.
Foto: BMW 320i van @molden01, via Autoblog Spots
Reacties
R zegt
Blijf de ondernemers maar pesten – de leegloop is al begonnen…….
RUBERG zegt
Omdat ze elektrisch moeten gaan rijden?
Janus zegt
Is dus niet om duurzamer wagenpark te verkrijgen, maar gaat om de centjes. Hoe verrassend!
stewie zegt
Ik heb net een rondje Duitsland, Tsjechië en Oostenrijk gedaan in vier dagen. Ik ben blij dat ik dat niet hoef te doen met een elektrische auto.
RUBERG zegt
Want? Geen idee wat elektrisch rijden is?
lpgbarrel zegt
Gaat prima man! Ook jij moet na 400 km pissen hahaha
verdebosco zegt
De elektrische auto kan makkelijk overal komen. Fijn dat de druk iets meer op de ondernemers komt om zuinige, schone, stille auto’s te kopen. Vorig jaar hebben ondernemers nog massaal diesels BPM-vrij gekocht. In 2026 waarschijnlijk nog een hausse voor de aanschaf van brandstofauto’s.
En dan gewoon over naar het beste alternatief: de EV. Anders duurt het veel te lang. Terwijl 9 van de 10 EV-rijders nooit meer benzine of diesel willen. Dus waarom die angst voor vooruitgang?
Een verzoek: geef Europese merken en EV’s een paar jaar extra voordeel. Een SEPP, maar dan voor bedrijven van louter Europese merken. Geen Tesla uit Berlijn, of Xpeng uit Graz. Wel Renault-EV’s uit Frankrijk of BMW’s uit Beieren.
lecomte zegt
Mooi heh, de extra kosten worden uiteindelijk doorberekend aan de klant voor degenen, die nog niet aan een EV kunnen.
Robert zegt
First World Problem, echt.
Als je alleen al ziet in hoeverre het rijbereik, het aantal laadplekken, het aantal carrosserievarianten en het aantal prijsklassen in de wereld van EV’s is gestegen, de afgelopen vier, vijf jaar, dan lijd je aan het verwendnest-syndroom, als je nu nog gaat lopen janken omdat je straks geen ICE auto meer zakelijk
magkan leasen.
Meer dan driekwart van de Nederlanders heeft niet eens de mogelijkheid (laat staan de keuze) om gesubsidieerd en wel in een auto van de zaak te gaan rondrijden. Die worden veroordeeld tot ‘private lease’, of het rijden van een occasion.
Martin zegt
De heffing geldt alleen voor auto’s van de zaak die vanaf dat moment (2027) ter beschikking worden gesteld.
Wat betekent dat voor alle autos die voor 2027 al ter beschikking waren gesteld en die in 2027 nog steeds ter beschikking staan??