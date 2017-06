Deze E46 brengt de lusten*, maar niet de lasten

*Niet alle lusten.

Een E46 M3 (CSL rijtest) is natuurlijk een fantastische auto, maar een M-auto brengt ook M-onderhoud met zich mee. Zit je hier niet op de wachten dan is deze 3-serie wellicht wat voor je. De auto is professioneel omgebouwd door Sterkens en zowel vanbinnen als vanbuiten oogt de E46 (aankoopadvies) als een echte M3. Op motorisch gebied is de auto echter met rust gelaten.

Onderhuis is dit een 325i met 192 pk. Met een sprint naar de honderd in acht tellen geen echte dragracer, maar vlot genoeg voor het alledaagse verkeer. De top bedraagt 234 km/u. De auto komt uit 2003 en heeft nog geen 50.000 kilometer gelopen. Het autobedrijf wil 18.490 euro hebben voor de E46. Een snelle blik op Marktplaats leert dat de goedkoopste M3’s van deze generatie voor slechts enkele duizenden euro’s meer worden aangeboden. De kilometerstand is dan wel gemiddeld twee keer het dubbele van deze gele 3-serie.

De coupé heeft een eveneens geel interieur en is van diverse opties voorzien. Onder andere geluid van Harman Kardon, parkeersensoren en xenon verlichting. Wel even de M3-badges eraf slopen bij een eventuele aanschaf.

Met dank aan Rachid voor de tip!