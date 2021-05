Er wordt nu al gesproken over een BMW M3 CS - Autoblog.nl

De nieuwe M3 is nog maar net verkrijgbaar. Toch klinken nu al geluiden over de komst van een BMW M3 CS G80.

Met de vorige generatie M3/M4 was er eerst gewoon het standaard model, pas later kwam de Competition en nog later de overige varianten. BMW lijkt dit anders aan te gaan pakken met de huidige generatie M3 en M4. Ten eerste is er nu al keuze uit een ‘gewone’ en een Competition. En voor de CS hoeven we mogelijk ook niet ontzettend lang te wachten.

Bronnen zeggen tegenover BMWblog dat de ontwikkeling van de M3 CS officieel is begonnen. CS staat voor Competition Sport en is eigenlijk de kers op de taart. Een bijzonder kleurtje, nog meer power, andere velgen, minder kilogrammen. Je kent het wel.

De grote vraag is natuurlijk hoe BMW vorm gaat geven aan de nieuwe M3 CS G80. Er zijn nog geen details hierover bekend. Bijvoorbeeld of de M3 CS achterwielaandrijving krijgt, of enkel M xDrive vierwielaandrijving. De heetste 3- en 4-Serie hebben met meer dan 500 pk voldoende in hun mars. De vermogenstoename zal dan ook een pk á 10 of 20 zijn.

Iets waar we minder naar uitkijken is het prijskaartje. Naar verwachting kost de CS zo’n 20 tot 25 mille meer in vergelijking met een gewone M3. Vink vervolgens de nodige opties aan en je gaat naar -helaas in Nederland- krankzinnige bedragen.