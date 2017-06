Hyundai Kona is nieuwste speler in crossoverland

Aanschouw Hyundai's nieuwste troef in crossoverland!

Gisteren de Citroën C3 AirCross, vandaag de Hyundai Kona. Blijkbaar zijn dit de dagen om je compacte crossover te introduceren. En er is ook een overeenkomst met die Citroën: de dagrijverlichting zit ook in dit geval boven de koplampen gepositioneerd. Het is onderdeel van het “high tech design” waarmee Hyundai zich wil onderscheiden. Andere concurrenten zijn de Honda C-HR en de Nissan Juke.

De Kona wordt beschikbaar met een 1.0 en een 1.6 benzinemotor, waarbij de 1.6 optioneel over vierwielaandrijving beschikt. Volgend jaar zomer volgt een 1.6 diesel die ook optioneel met vierwielaandrijving kan worden uitgerust. Daarnaast komt er nog een volledig elektrische versie op de markt volgend jaar, met een range van 390 kilometer. De Kona krijgt beschikking over voetgangersdetectie, en kan autonoom voor je remmen in noodsituaties. Verder deelt Hyundai nog niet zoveel informatie met ons, maar indien er erg schokkende zaken te melden zijn zullen we dit artikel aanvullen.

De Kona is er helemaal klaar voor, later deze maand gaat hij al in de verkoop in Zuid Korea, terwijl Europa in augustus aan de beurt is. De Kona is deel van een SUV/crossover-offensief, in 2020 komt er een kleinere SUV bij en nog een model groter dan de SUV, laat Hyundai weten. Er wordt waarschijnlijk flink wat techniek gedeeld met de Kia Stonic, die recent is aangekondigd.