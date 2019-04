Deze enorme Jeep kan toch lekker zuinig zijn

Commander-in-chief .

De Jeep Commander laat van zich horen. Dit keer op Auto Shanghai, aan de andere kant van de wereld. Jeep heeft dit podium uitgekozen om een nieuwe variant van de Commander aan te kondigen. De zuinigste tot nu toe, want de SUV gaat aan de stekker.

Deze Commander PHEV is in staat om emissievrij door de straten te gaan. De plug-in hybride kan maximaal 70 kilometer volledig elektrisch rijden. Met welke techniek Jeep van de Commander een plug-in hybride heeft gemaakt is niet bekend, daar heeft de autobouwer niets over losgelaten. Wel is bekend dat de batterij is gekoppeld aan een 2.0-liter turbo benzinemotor.

De autofabrikant is hard op weg om het gamma aan de stekker te brengen. Eerder dit jaar toonde Jeep in Genève een plug-in Renegade en Compass, nu is de grote Commander aan de beurt. Over groot gesproken. Alleen de vijfzitter zal beschikbaar worden in plug-in hybride vorm. De zevenzitter krijgt geen hybride behandeling omdat het accupakket dan niet zou passen.

De Commander en Grand Commander zijn twee modellen van Jeep die exclusief in China worden verkocht. De auto’s zijn technisch gebaseerd op de laatste generatie Cherokee. Officieel is niet bekend of Jeep de Commander-reeks ook buiten China wil gaan verkopen, maar er gaan geruchten dat het model met een rebadge van Chrysler in de VS op de markt komt onder de naam ‘Journey’.