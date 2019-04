Wtf: HEMA gaat leaseauto’s aanbieden

Vier nieuwe witte hemden. Een paar sokken, onderbroeken en.. een Toyota Aygo?

Als fysieke winkel moet je blijven vernieuwen. Doe je dit niet dan komt je voortbestaan in het gevaar. Het meest ideale is natuurlijk dat je bij één winkel terechtkunt voor zoveel mogelijk producten en diensten. Denk aan bijvoorbeeld Duitse supermarkten waar je naast een komkommer ook in dezelfde winkel een mountainbike kunt aanschaffen.

Wat dat betreft begint HEMA aan een interessant nieuw initiatief. De autoverkoop van nieuwe Nederlandse auto’s is al jaren om te janken. Zeker als het gaat om de consumentenverkoop. Hollanders zijn wél fan van private lease. Een guitig gebakje rijden voor een paar honderd euro per maand is het helemaal tegenwoordig.

Het publiek van de HEMA zal ongetwijfeld een Aygo, C1 of 107 rijden, dus de keuze van het bedrijf is misschien niet zo vreemd. HEMA gaat in samenwerking met Leaseplan Nederland private lease aanbieden onder het label HEMA Private Lease.

Het aanbod is nog wat karig. Bij lancering is er slechts keuze uit vier Toyota-modellen. Het gaat hier om de Aygo, de Yaris, Corolla en de C-HR. Prijzen beginnen bij 179 euro per maand. Op dit moment is nog niet bekend of/wanneer er nieuwe auto(merken) aan het aanbod toegevoegd gaat worden.

HEMA is door de jaren heen allang niet meer een winkel voor enkel een worst of ondergoed. Kantoorspullen, verzekeringen, speelgoed, gereedschap en accessoires voor bijvoorbeeld je fiets zijn tevens bij de keten te koop.