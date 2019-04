Dit, of toch een Tesla Model S?

Weer eens wat anders.

De Chinezen zijn keihard op weg. Op de Shanghai Auto Show zijn voldoende auto’s te bewonderen die qua uiterlijk prima kunnen concurreren met auto’s uit de rest van de wereld. Het suffe imago van lelijk eendjes lijkt verleden tijd, al zijn er natuurlijk altijd uitzonderingen.

Een knappe verschijning is deze P7 van Xpeng Motors. Een volledige elektrische auto die in China op de markt gaat komen. Het is het tweede productiemodel van het merk. Eerder kwam Xpeng al met de G3, een SUV.

Beide assen worden aangedreven door een elektromotor. Mede dankzij de aanwezige vierwielaandrijving is de P7 in staat om in vier seconden 100 km/u aan te tikken. Details over de techniek zijn nog niet bekendgemaakt, maar volgens de NEDC-cyclus is er sprake van een 600 kilometer actieradius. Het is dus aannemelijk dat er een batterijenpakket van 100 kWh of meer aanwezig is. De P7 is meteen klaar voor de toekomst, want aan boord is een Nvidia Drive Xavier chip aanwezig. Deze chip, gekoppeld aan de Snapdragon 820A processor van Qualcomm, maakt autonoom rijden (level drie) mogelijk.

De auto zal in Zhaoqing gebouwd gaan worden. De eerste leveringen zijn naar verwachting in het tweede kwartaal van 2020.