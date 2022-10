Deze EV van Nederlandse bodem is niet geschikt voor Nederland

Jazeker dames en heren, een nieuwe elektrische auto van Nederlandse makelij. Maak kennis met de Coastrunner EV.

Een nieuwe auto van Nederlandse bodem, dat maken we niet vaak mee. Al helemaal niet als het om een elektrische auto gaat. Uitgerekend tijdens onze EV 10-daagse mogen we nu een heuse Nederlandse EV verwelkomen. Komt dat even mooi uit.

De lezers met een scherpe blik kunnen misschien al raden wie de makers zijn van deze auto. De designtaal (en de kleur) zijn namelijk hetzelfde als die van de Savage Rivale Roadyacht. Kennen we die nog?

De Roadyacht was een heuse Nederlandse supercar, die in 2009 werd gepresenteerd. Zoals gewoonlijk met een nieuwe sportwagenfabrikant, kwam het project niet van de grond. Meer dan vijf auto’s zijn er nooit gebouwd. Het ontwerp is uiteindelijk verkocht aan het Japanse GLM.

De mannen van Savage Rivale hebben de afgelopen jaren niet stilgezeten, want ze presenteren nu een nieuw project: de Coastrunner EV. Dit is zo ongeveer het tegenovergestelde van een supercar, want het betreft een elektrische strandauto.

In tegenstelling sommige andere strandbuggy’s is de Coastrunner EV wel een echte auto. Je mag er dus gewoon mee op de snelweg. Je kunt er alleen niet harder mee dan 120 km/u, dus inhalen zal niet altijd even vlot gaan. Maar goed, een Méhari ging ook niet harder dan 120.

De snelweg is natuurlijk ook niet het beoogde habitat van de Coastrunner EV. Zoals de naam al zegt is dit een auto om lekker mee langs de kust te scheuren in de betere badplaatsen. Dat zal dus vooral niet in Nederland zijn.

De elektromotor van de Coastrunner EV is goed voor 52 kW, wat neerkomt op 71 pk. Daarbij is het ook meteen goed om te vermelden dat de Coastrunner maar zo’n 800 kg weegt. Daarmee zal het alsnog een redelijk vlot karretje zijn.

Uiteraard moet je geen enorm accupakket verwachten. De Coastrunner EV heeft een 20 kWh-accu aan boord. Volgens de makers is dit genoeg voor een range van 180 km. Voor alleen een beetje rondkarren in Saint-Tropez moet dat wel voldoende zijn.

We kunnen ook alvast melden wat de Coastrunner EV ongeveer gaat kosten. De makers mikken op een vanafprijs van circa 36 mille. Dat is geen koopje voor een minimalistische strandauto, maar dan heb je wél een hele exclusieve auto. De eerste oplage bestaat namelijk uit slechts 20 stuks.