Elektrische bedrijfswagens, wat is er te kiezen?

Tof dat we allemaal elektrisch kunnen en mogen gaan rijden, maar hoe zit dat met elektrische bedrijfswagens? Is daar ook een beetje keus?

De meeste elektrische auto’s in ons land zijn nog altijd personenauto’s, maar met de wildgroei aan milieuzones en het diesel-bashen zal ook de ondernemer moeten gaan elektrificeren. Maar ja, aan een Dacia Spring of een Tesla Model X heeft een hovenier of een aannemer natuurlijk niets. Waar kunnen je dan wel uit kiezen qua elektrische bedrijfswagens?

Compacte bedrijfswagens

De keuze is inmiddels reuze. In alle soorten en maten. We nemen het even met je door in de volgorde van formaat. Allereerst de compacte bedrijfswagens. Hier is het aanbod inmiddels behoorlijk groot.

Allereerst een vijfling die uit dezelfde fabriek komt. De Peugeot e-Partner, de Citroën ë-Berlingo, de Opel Combo-e, de Fiat e-Doblò en de vreemde eend in de bijt, niet van Stellantis maar toch een beetje, De Toyota Proace City Electric.

De specs van deze elektische bedrijfswagens zijn zoals te verwachten nagenoeg identiek. Laadvermogen van de auto’s is zo’n 800 kilogram, dat is zo’n 200 kg minder dan de brandstofbroeders. Binnenruimte is net zo groot. De elektromotor heeft een vermogen vaan 100 kW en de bestellers zijn voorzien van een batterijpakket van 50 kWh.

Actieradius is zo’n 275 kilometer volgens de WLTP cyclus. Een aanhanger tot 750 kg is mogelijk. Grootste onderlinge afwijking is de 10 jaar garantie die Toyota biedt ten opzichte van de 2 jaar die de Stellantis merken bieden. Dat kan voor een ondernemer wel eens het verschil maken.

Compacte drieling

Meer merken werken samen. Zo zijn de Renault Kangoo, de Mercedes-Benz Citan en de Nissan Townstar broertjes van elkaar. De eerste is inmiddels volledig elektrisch te bestellen, de twee stiefbroertjes volgen later dit jaar.

We houden dus even de specs aan van de Renault. De Kangoo E-Tech, zoals de volledig elektrische variant heet, heeft een actieradius tot 320 km (WLTP) en is voorzien van een 44kWh batterijpakket. Hij is er met een laadvermogen van 11 kW en er is een versie met een laadvermogen van 22 kW. Wat betreft laadruimte is er overigens geen verschil met de brandstofversies. Snelladen is niet standaard, maar een optie van 800 euro.

Het maximale laadvermogen valt wel een beetje tegen. Met een maximum van 537 kilo is dat beperkt voor een bedrijfswagen. Een geremde aanhanger kan dan weer wel tot 1.500 kilogram.

Middelgrote bedrijfswagen

Ook een maatje groter is er keus. Meer zelfs dan bij de compacte elektrische bedrijfswagens. Ook hier trappen we af met de vijfling die door Stellantis gebouwd wordt. De Peugeot e-Partner, de Citroën ë-Jumpy, de Opel Vivaro-e, Fiat e-Scudo en het Japanse stiefzusje de Toyota Proace Electric.

Bij deze vijf is er keuze uit een 55 of een 75 kWh versie. De ene brengt je met een volle batterij 230 km ver en de andere 330 km. Het laadvermogen ligt rond de 1.000 kilogram (beetje afhankelijk van de versie) en het maximale trekgewicht is ook 1.000 kilogram.

Mercedes onder de busjes

Deze mag natuurlijk niet in de lijst van elektrische bedrijfswagens ontbreken, de Mercedes-Benz eVito. Het batterijpakket heeft een capaciteit van 66 kWh en daarmee heeft de auto een bereik tot 286 kilometer. Het laadvermogen verschilt per lengtemaat, maar is maximaal 848 kilogram. Groot nadeel, een aanhanger trekken is niet mogelijk, het trekgewicht is nul kilogram.

Volkswagen en Ford

Niet vertegenwoordigd in de compacte elektrische bedrijfswagens zijn de merken Volkswagen en Ford. We beginnen met de meest tot de verbeelding sprekende: de Volkswagen ID.Buzz Cargo. Losjes geïnspireerd op de originele VW-bus, de Bulli. We moeten nog even wachten tot einde van het jaar maar dan is ie er.

De ID.Buzz Cargo wordt geleverd met een 77 kWh accupakket, wat goed is voor 424 kilometer (WLTP) actieradius. Het maximale laadvermogen ligt op 650 kilo. Ook kan de ID.Buzz Cargo maximaal 1.000 kilo trekken. Pre-orderen kan inmiddels.

Pas eind volgend jaar beschikbaar, maar we willen hem toch alvast noemen; de Ford E-Transit Custom. Volledig elektrische versie van de bekende Transit Custom bus. Een actieradius tot 380 kilometer, een laadvermogen tot 1.100 kilogram en de reden waarom we hem hier alvast voor volgend jaar noemen, een maximum trekgewicht tot 2.000 kilogram.

Dat laatste maakt het zo ongeveer de eerste onder de elektrische bedrijfswagens van dit formaat die interessant begint te worden voor bijvoorbeeld aannemers en dergelijke. Want met een trekgewicht van 1.000 kilo doe je niet veel als je een huisje gaat stuccen of slopen en afval wil afvoeren.

Grootste bestelwagens

Dan rest er nog één categorie busjes. De bussen. Voor alle pakjesbezorgers en harde werkers die echt ruimte nodig hebben. Deze keer beginnen we niet bij de elektrische bedrijfswagens van Stellantis maar bij de Volkswagen e-Crafter. Deze heeft een actieradius van 115 kilometer en een laadvermogen van 970 kilogram. Dat zijn dus maar kleine pakketjes, anders wordt de bus te zwaar. Geen aanhanger mogelijk.

Ook bij Renault kun je terecht voor een grote bus, de Renault Master E-Tech. Hier maximaal 1.100 kilo laadvermogen en een actieradius van 120 kilometer. Geen aanhanger mogelijk.

Mercedes-Benz biedt met de eSprinter wat meer actieradius. Een afstand van 142 kilometer wordt beloofd. Een laadvermogen tot 1.000 kilogram is mogelijk al naar gelang welke versie van het accupakket je kiest. Groter pakket, is meer gewicht, is minder laadvermogen. Ook hier behoort een aanhanger trekken niet tot de mogelijkheden.

Stellantis vierling

Hé, geen vijfling? Nee, Toyota koopt geen grote elektrische bedrijfswagens in bij Stellantis. Dus hier een vierling. Het zijn de Peugeot e-Partner, de Citroën ë-Jumper, de Opel Movano-e en de Fiat eDucato. Er zijn varianten met een actieradius van 200 tot 340 kilometer. Laadvermogen is afhankelijk van merk en versie die je kiest. Er zijn hier veel variabelen.

Ford E-Transit

Een apart stukje voor de Ford E-Transit. Later dit jaar beschikbaar. Met een laadvermogen tot 1.967 kilogram, een actieradius tot 317 kilometer en een aanhanger tot 750 kilogram is mogelijk, maar niet bij alle uitvoeringen. Zeer bruikbaar dus voor de plaatselijk pakjesboer.

Is dat alles?

Nee. Want je kunt bijvoorbeeld ook via de grijze import kiezen voor een Ford F-150 Lightning pick-up truck. Of wat te denken van de Kia e-Soul Cargo? met een actieradius van 452 kilometer en het comfort van een personenauto?

Kortom, als je elektrische bedrijfswagens zoekt is er inmiddels wat te kiezen. Klein, groot, enorm, luxe, pick-up. Alles kan. Maar kijk goed naar wat je nodig hebt. Rij je grote afstanden, moet je een zware aanhanger trekken of vervoer je juist alleen maar kleding binnen een milieuzone in een stad? Inmiddels is er voor ieder wat wils.