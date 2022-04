Opel Rocks-E prijs maakt het officieel de goedkoopste EV van Nederland

Er was al eerder een richtprijs bekend van de Opel Rocks-E, maar nu is de definitieve Nederlandse prijs bekend. En die is scherp!

Auto’s in Nederland zijn duur. Dat hoeven we je niet uit te leggen. Een elektrische auto is gemiddeld nog duurder dan een benzineauto. Maar nu is er een elektrische auto, of eigenlijk autootje moeten we zeggen, die het anders doet. Dat is de Opel Rocks-E, de Nederlandse prijs is nu bekend.

Er was al eerder een richtprijs naar buiten gekomen. Toen werd duidelijk dat je een prijs onder de 10.000 euro kon verwachten. De definitieve prijs van de Opel Rocks-E ligt inderdaad onder de 10 mille. Vanaf 8.499 euro om precies te zijn. Daarmee is de Rocks-E in één klap de goedkoopste elektrische auto van Nederland

Heel ruim is het niet en met 8 pk is het ook geen volwaardige vervanger van een gewone elektrische auto. Maar daar is de prijs dan ook naar. Door zijn vormgeving valt het voertuig tussen een scooter en een echte auto. Daardoor mogen 16-jarigen met een bromfietscertificaat of rijbewijs B ook in dit ding rijden.

De snelweg moet je niet opdraaien met de Opel Rocks-E. Je hebt namelijk een topsnelheid van 45 km/u. Omdat je een kleine 5,5 kWh-batterij hebt is de auto lekker vlot opgeladen. Al in 4 uur met een gewoon 220V stopcontact. Optioneel kan je ook met een type 2-stekker laden bij een AC-oplaadpunt. De actieradius bedraagt 75 kilometer WLTP. Dat komt een beetje overheen met een e-bike. Alleen zit je in de Rocks-E droog.

Nu de prijs bekend is geworden van de Opel Rocks-e, kan de importeur ook melden dat de auto vanaf dit kwartaal geleverd wordt. Na Duitsland is Nederland het tweede model waar de Rocks-e verkocht gaat worden.