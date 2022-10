We kunnen eindelijk op de redactie laden!

Het werd echt tijd dat we op zoek gingen naar een laadpaal voor ons nieuwe kantoor

Inmiddels zitten wij al weer ruim een jaar op onze nieuwe locatie in Berkel en Rodenrijs en er komen geregeld EV’s en PHEV’s voorbij op de redactie. Hoog tijd om te zorgen dat we met volle accu’s kunnen vertrekken wanneer we hier wegrijden!

Dus ook wij gingen op zoek naar de beste oplossing voor onze ‘laadvraag’. Het zal geen verrassing zijn: een ‘laadpaal thuis of op kantoor’ is het eindresultaat van een heel proces. Keuzes en uitzoekwerk!

Je eigen wensen moeten naast de (technische) mogelijkheden van je huis of kantoor gelegd worden. Vervolgens ga je het aanvraagtraject in, waar je dus afhankelijk bent van externe partijen qua timing. Dan komt de installatie en vervolgens het gebruik van de laadpaal.

Waar ga je de laadpaal voor gebruiken?

In ons geval gaat het om een laadpaal voor op kantoor. Hij komt te staan / of hangen bij onze eigen parkeerplekken voor de deur. We hebben tientallen meters verderop nog wat parkeerplekken. Maar de logica bracht ons er snel toe om te bedenken dat er dan heel veel straatwerk open zou moeten voor een kabel. Dus, voor de deur moet hij komen!

Wij worden niet volledig afhankelijk van de laadpaal, want in de wijde omgeving zijn er nog veel andere laadmogelijkheden. Maar wanneer we dan een testauto aan de laadpaal hangen willen we wel dat er binnen een paar uur ook echt wat gebeurt.

Zoals iedereen willen we dus ook een laadpaal die SNEL laadt. En ja als we bezoek hebben dan komt dat bezoek ook steeds vaker met een PHEV of EV, dus we zouden graag de mogelijkheid hebben om 2 auto’s tegelijkertijd te laden.

Welke verschillende types laadpalen zijn er?

Als je gaat neuzen tussen de beschikbare laadpalen dan zijn er een aantal keuzes die je kunt maken

Vaste of losse stekker: Een vaste stekker blijft aan de laadpaal of wallbox hangen en is direct klaar voor gebruik, een vaste stekker heeft ook een snoer wat wellicht voor sommige auto’s te kort of juist weer te lang is.

Slimme of niet slimme laadpaal: Een slimme laadpaal is connected en kan communiceren, dus ook bij storingen kan er vaak ‘op afstand’ meegekeken worden. Maar je kunt bijvoorbeeld ook zorgen dat je auto alleen tijdens ‘daltarief’ gaat laden. Of alleen wanneer je zonnepanelen werkzaam zijn.

Aantal mogelijke laadkabels die in de paal kunnen: 1 of 2

Laadsnelheid: dit hangt ook van je meterkast af, maar er zijn ook laadpalen die max 11kW kunnen laden en anderen kunnen wel 22kW laden.

Mogelijkheid tot load balancing: de paal houdt dan rekening met andere apparaten die stroom verbruiken, dit zou doorslaande stoppen moeten voorkomen

Wat kan jouw meterkast aan?

Hier wordt het natuurlijk vrij snel heel technisch. Want iedereen wil het liefst thuis laden met 22kW. Natuurlijk moet ten eerste jouw auto dat aankunnen. Maar daarnaast zal bij een installatie er vaak eerst een schouw gedaan worden. Tijdens die schouw wordt er onder andere in jouw meterkast gekeken. Jouw stroomaansluiting bepaalt namelijk met welke stroomsterkte er geladen kan worden.

Op de redactie hebben wij een aansluiting van 3 x 25A dit betekent dat wij helaas niet met 22kW kunnen laden. (altijd afhankelijk van de EV ook natuurlijk!)

Het kan dus lonen om de aansluiting te verzwaren thuis of op kantoor, ook met het oog op de toekomst. Want wellicht willen er meer mensen gaan laden of wil je vaker gaan laden.

Ter informatie. Wanneer wij zouden upgraden naar 3x35A op kantoor dan zou dit ons ruim € 500 meer per jaar kosten omdat het capaciteitstarief maandelijks fors hoger is wanneer je het vergelijkt met 3x25A. Allemaal zaken waar je achter komt in dit proces!

De fysieke installatie van een laadpaal: veel werk?

Na een paar weken geleden een korte fysieke schouw op locatie waarbij onze meterkast is geïnspecteerd (voelt toch een beetje als een examen waar je geen invloed op hebt..), werd de installatie ingepland.

Zoals je in de video kunt zien kozen wij voor de Alfen Even Double. Dit betekende dat er een plek gekozen moest worden voor een best wel forse laadpaal. Formaatje ouderwetse keukengeiser!

We kozen ervoor om de paal voor de deur te zetten en niet te gaan voor een wandbox. Dan is het geheel nog omkeerbaar en bij een eventuele upgrade over een aantal jaren laten we geen gaten achter in onze gevel.

Voor de hele installatie hoefden wij uiteindelijk maar een paar minuten ‘stroomloos’. Alle voorbereidingen werden door de twee Vattenfall installateurs gedaan zodat de pijn zo kort mogelijk was.

Na het graven van het gat (netjes naast onze glasvezelkabel!)was het allemaal vrij vlot gedaan. Zo konden we net na de middag de eerste EV aan de stekker hangen, succes!

Wat kost een laadpaal aan huis?

Er zijn meerdere partijen die je kunt inschakelen voor het installeren van een laadpaal thuis of op je werk. Wij klopten aan bij Vattenfall inCharge en daar beginnen de prijzen bij een kleine € 800 aanschaf + € 760 installatie voor een ‘basic’ laadpaal.

Bij ons werd er zoals je in de video kunt zien een Alfen Even Double geplaatst. Dus met de mogelijkheid om 2 auto’s tegelijk te laden. Reken hier op een prijs van € 2.269 (excl btw) + € 575 (excl btw) installatie.

Die installatiekosten hangen ook af van de totale werkzaamheden. Als de installateurs aan kunnen komen en er al een directe doorgang is naar de meterkast dan scheelt dat natuurlijk.

Om extra installatiekosten te voorkomen is het natuurlijk wel een goed plan om goed na te denken waar de paal of de wallbox moet komen. Minder graven betekent vaak minder kosten. Maar gebruiksgemak is ook wat waard. Dus waak voor verkeerde zuinigheid (schat de lengte van je laadkabel niet te rooskleurig in ;-) ).

Wat kost de stroom en hoe wordt deze afgerekend?

Ja, wat is de dagprijs van stroom tegenwoordig? Bijna alle variabele stroomcontracten doen ook dat tegenwoordig: variëren! En dan vooral omhoog, qua stroomprijs!

Heel belangrijk wanneer jij thuis een laadpaal hebt geïnstalleerd voor je leaseauto zijn de laadkosten terugkrijgen. Zeker in deze tijden een steeds belangrijker worden topic.

In ons geval bij Vattenfall Incharge gebruik je daarvoor een laadpas die je in het online dashboard groen licht geeft. Vervolgens krijg je dan de laadkosten terug wanneer je een leasecontract hebt waarbij dit inbegrepen is.

Voor consumenten met een EV is het natuurlijk een ander verhaal. Dan is het zaak om de tarieven van de openbare laadpalen ook in de gaten te houden. Soms is laden op straat dan toch interessanter! Zo kan zelfs snelladen goedkoper dan thuisladen zijn.

En hoe snel kan je laden met je eigen laadpaal?

Dit ligt natuurlijk aan de gekozen laadpaal en de auto die je gaat opladen en daarnaast natuurlijk aan de capaciteiten van je stroomaansluiting. De regel is simpel, de zwakste schakel bepaalt wat de maximale snelheid is. Wellicht kan jouw auto helemaal niet met 22kW laden, dan helpt een laadpaal met die maximale snelheid ook niet. Hetzelfde geldt voor een ‘kleinere’ stroomaansluiting.

Dit artikel en de installatie van onze laadpaal is tot stand gekomen met hulp van Vattenfall inCharge.