Deze extreem zeldzame Ferrari staat te koop. En het is een plaatje. Met een verhaal bovendien!

De Ferrari die je hierboven ziet, is een geval apart. Zo op het eerste gezicht zou je zeggen dat het een 250 GTO is. Hij heeft de gaten in de neus en de koelsleuven in het zijscherm bijvoorbeeld.

Maar als je even wat langer kijkt, zie je dat de daklijn helemaal niet overeenkomt met de 250 GTO. Het lijkt meer op een Ferrari 250 Lusso. En met dat laatste zit je helemaal goed, want het ís ook een Ferrari 250 Lusso. Alleen is deze helemaal aangepakt.

De Ferrari werd aangepakt door Fantuzzi

Laten we bij het begin beginnen. Het was 1963 toen deze 250 Lusso uit de poorten van de fabriek van Ferrari in Maranello kwam gereden. Het was toen een grijs exemplaar. Het was de 16e Lusso die ze gemaakt hadden. Hij was besteld door een zekere Luciano Pederzani.

Deze beste man had een naam hoog te houden in de autowereld. Samen met zijn broer had hij namelijk een bedrijf, Tecno geheten, dat Formule 2 en Formule 3 auto’s in elkaar zette.

Luciano en zijn broer vonden de Ferrari 250 Lusso wel een fijne auto, maar het uiterlijk beviel ze dan weer net niet helemaal. Daarop besloten ze de auto naar Fantuzzi te sturen om hem eens flink onder handen te nemen. En het resultaat daarvan, staat nu te koop.

De zeldzame Ferrari is compleet gerestaureerd

In 1966 hadden de broers Pederzani het wel gezien met hun Lusso en verkochten ze hem aan een klant in Venezuela. Die verkocht de auto op zijn beurt aan een liefhebber in New York, daarna ging hij terug naar Italië om vervolgens op Hawaï uit te komen.

De volgende halte voor de Ferrari 250 Lusso was Engeland, waar hij uiteindelijk bijna 30 jaar bleef. In 2011 kreeg hij daar een volledige restauratie van DK Engineering. En nu staat hij opnieuw te koop, bij GTO Engeneering deze keer.

Een prijs is niet bekend, maar reken op de nodige miljoenen. De originele 250 Lusso gaat namelijk ook al voor 6 nullen naar een andere eigenaar. Maar degene die hem uiteindelijk koopt heeft wel een unieke auto in zijn bezit.

En nog eens smaakvol getuned ook. Het kan dus wél…

Via Vroom.be