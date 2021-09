Identiek gekleurde Ferrari F50 en Enzo als duo te koop

Eentje kopen mag ook hoor. Maar als je dan toch bezig bent. Een Giallo Modena Ferrari F50 en Enzo!

Als verkopende partij zijnde knijp je toch even in je arm als je deze auto’s bij elkaar weet te brengen. Het Britse DK Engineering is het gelukt. Ze hebben zowel een Ferrari Enzo als Ferrari F50 in Giallo Modena weten te bemachtigen. Nu worden beide iconen uit Maranello te koop aangeboden.

De meeste F50’s zie je toch wel in het rood. Idem dito voor de Enzo. Als je de cijfers erbij pakt besef je pas hoe zeldzaam de kleur is op deze Ferrari’s. Van de Ferrari Enzo bestaan er slechts 37 stuks in Giallo Modena, de F50 is is met 31 exemplaren in deze kleur nog zeldzamer.

Als je het prijskaartje zoekt krijg je een Price on application naar je hoofd geslingerd. Oftewel, de verkopende partij wil alleen met serieuze gegadigden het over een prijs hebben. Het is echter niet moeilijk te raden dat beide auto’s gezamenlijk goed zijn voor een bedrag van enkele miljoenen euro’s.

In dit geval is de Ferrari Enzo in kwestie origineel geleverd in het Verenigd Koninkrijk. De F50 is een import uit Zwitserland. De Enzo heeft 15.900 kilometer op de klok genoteerd staan. En met de F50 is in zijn leven tot op heden 12.500 glorieuze V12 kilometers gemaakt.

Het is eigenlijk zonde als de auto’s beiden een eigen koper krijgen. Deze broertjes mag je niet meer uit elkaar halen. Kan iemand ze als setje kopen? Bedankt.