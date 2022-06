Koop de Ferrari Testarossa van een legendarische rockster

Een rockster met een groot hart voor Ferrari. Dit was de Ferrari Testarossa van een bekende drummer!

Als we zeggen bekende drummer en Ferrari moet er onder de liefhebber al een lampje gaan branden. Het gaat hier natuurlijk om de Ferrari Testarossa die ooit in het bezit was van Nick Mason. De inmiddels iconische Ferrari werd door de Pink Floyd-drummer nieuw. Hij had de supercar drie jaar in bezit.

Mason en Ferrari is een bekende combinatie. Hij heeft van alles gehad en nog steeds in bezit. Meest bijzonder is toch wel zijn 250 GTO, inmiddels vele miljoenen euro’s waard. Maar deze Ferrari Testarossa die ooit tot Nick Mason toebehoorde mag er ook zijn. Het raspaardje uit de jaren tachtig is nu te koop.

De drummer kocht de auto nieuw in 1989. In de periode van drie jaar reed hij er zelf 1.900 mijl mee. Na die periode werd de Testarossa van Nick Mason ingeruild op een andere Ferrari. Want hoe kan het ook anders. Deze drummer heeft Ferrari door zijn bloed stromen. Het ging destijds om een 365 GTB/4 Daytona.

De auto van Mason was oorspronkelijk Blu Sera metallic. Enkele jaren geleden werd de Ferrari echter overgespoten in de kleur Rosso Scuderia. De huidige eigenaar is een verzamelaar, maar wil na 10 jaar bezit plaatsmaken in de collectie. En dus mag de Ferrari Testarossa van Nick Mason naar een andere liefhebber.

Voor omgerekend 140.000 euro is deze Testarossa de jouwe. Niet de goedkoopste, maar het verhaal achter de Ferrari helpt natuurlijk met het opdraven van de vraagprijs. (via Pistonheads)