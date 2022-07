Tijd om de discussie weer eens aan te zwengelen middels deze lezersvraag. Wat heeft jouw voorkeur, een automaat of een handbak?

Het is een van de dingen waar de meningen flink over verdeeld zijn onder de autoliefhebbers. De soort versnellingsbak en welke de favoriet is. De ‘puristen’ zweren bij een handbak, terwijl zij de automaatrijder betichten van luiheid.

Maar is dat wel zo? Is de automaatrijder lui, of is een automaat anno 2022 niet gewoon beter dan een handbak? Hoe dan ook, de meningsverschillen hierover zijn legio.

Mijn voorkeur gaat uit naar…

Ik zelf heb twee auto’s. Eentje daarvan is voorzien van een automaat en de ander van een handbak. De automaat is een 8-traps versnellingsbak van ZF. Gekoppeld aan een 3 liter diesel is dat wat mij betreft een perfecte combi.

De bak schakelt lekker lui en boterzacht als je het gas er niet vol op hebt, maar als je wel wil stampen, past de automaat zich perfect aan naar jouw wensen. Hij geeft bij heftig accelereren gewoon flinke klappen. Daarbij leert de versnellingsbak ook wat jouw rijstijl is en past hij zich daarop aan.

Als je veel op in stadsverkeer rijdt en nauwelijks gas geeft, wordt de automaat echt vervelend lui. Hij schakelt extreem snel op en de kickdown bij accelereren moet uit een winterslaap gewekt worden. Maar een ritje op de snelweg waarin je even een paar keer flink doorhaalt, maakt van de bak een snelle jongen. Er fijn.

De ander heeft een handbak

Mijn andere auto heeft een handbak met zes verzetten. Het zijn vrij lange versnellingen en de auto gaat pas echt van kiet bij hoge toeren. Daarom is lekker trappen niet te doen zonder de snelheidslimieten flink te overschrijden. Daar bovenop is de koppeling erg zwaar en is filerijden dus een straf.

Maar aan de andere kant is het natuurlijk heerlijk om zelf de juiste verzetten op exact de goede momenten in te leggen. Het zelf gegeven dotje tussengas die het terugschakelen nóg mooier maakt is heerlijk en je beslist helemaal zelf of je lui of sportief wil schakelen. Daar komt geen knopje aan te pas.

Maar dan komt de grote vraag, welke van de twee versnellingsbakken heeft mijn voorkeur? Ik vind het een lastige vraag, maar denk wel dat ik eruit ben. Mijn voorkeur gaat uit naar de automaat. Omdat die tegenwoordig net zo goed of zelfs beter zijn dan de handbakken.

Wat heeft jouw voorkeur?

Het is misschien vloeken in de kerk, maar soit. Het is niet anders. Daarom moeten we mijn voorkeur maar snel vergeten en naar die van jou gaan.

Daarom, vertel op, laat het ons weten, wat heeft jouw voorkeur, een automaat of een handbak. En als je ons ook nog wil vertellen waarom dat zo is, zijn we helemaal blij!!