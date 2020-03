Deze facelifts zijn minder goed gelukt

Een facelift kan een auto verbeteren, maar om zeep helpen is ook mogelijk.

Ondertussen alweer een tijdje geleden bracht collega @willeme de lijst van geslaagde facelifts. Een facelift wordt altijd gebruikt om een auto nog even houdbaar te houden, zonder dat er meteen een compleet nieuw model moet komen. Dat kan middels een update, maar steeds vaker kiezen fabrikanten ervoor om het design wat bij te punten en/of veranderingen door te voeren die de auto moderner of beter kunnen maken.

Soms bewijzen facelifts dat het allemaal kan, de eerdergenoemde lijst geeft 11 voorbeelden. Er zijn ook bekende en minder bekende voorbeelden van auto’s die er niet bepaald op vooruit gingen. Hier een aantal voorbeelden.

BMW 3 Serie (E46)

Origineel

De E46 was een frisse wind ten opzichte van de hoekige E36. Het nieuwe design was moderner en, zo blijkt nu pas, nog best lang houdbaar. Alles paste precies, terwijl de eerste versies van de auto uitrolden in een tijd dat er nog oranje knipperlichtglazen werden gebruikt. Dat die wit werden ging nog.

Facelift

Vanaf 2001 werd de 3 Serie geleverd met een ander frontje. De nieuwe koplampen waren een subtiele verandering, het deed wat meer denken aan de vers geïntroduceerde BMW X5 (E53). De term lelijk is verkeerd, maar de pre-facelift is en blijft een stuk mooier. De BMW M3 heeft in de hele E46-generatie dat frontje gehouden, gelukkig.

BMW 7 Serie (G11)

Origineel

Bij een auto als de BMW 7 Serie ligt het budget altijd een stuk hoger dan bij andere modellen. Zo kan de auto volgegooid worden met de nieuwste snufjes en nieuwe opties. De 7 Serie (G11) uit 2015 was daar niet anders in. Het design was wat minder opvallend. Het deed denken aan de 5 Serie en bevatte niet veel unieke onderdelen. Daar moet verandering in komen met een update.

Facelift

Eerlijk gezegd wilden we deze lijst niet vullen met hele recente facelifts. Sommige veranderingen hebben even tijd nodig. Toch is het bijna een jaar geleden dat we kennis mochten maken met de facelift van de BMW 7 Serie en de bijna cartooneske grille is er niet kleiner op geworden. De vraag ‘waarom?’ hoeven we niet beantwoord te hebben, dat begrijpen we best. Het is gewoon geen mooi resultaat.

Mercedes GLE (X166)/AMG E63 (W212)

Origineel

De Mercedes M-Klasse en E-Klasse (X166 en W212) kwamen redelijk gelijktijdig uit. Mercedes zat middenin een herkenbare designtaal en die is redelijk te zien als je de M-Klasse en E-Klasse vergelijkt. Het enige verschil is de voorkant: de E-Klasse heeft traditiegetrouw gesplitste koplampen. Want een beetje houvast op je voorouders, dat is altijd leuk.

Facelift

Zo kregen beide auto’s rond dezelfde tijd een facelift. Dat is de reden dat we ze bundelen: ze hebben hetzelfde probleem. Mercedes gooide hun designtaal om en de nieuwe E- en M-Klasse waren nog niet klaar. Een facelift moest de tijd overbruggen. Wat ging er mis: beide auto’s probeerden in die designtaal te passen. Vooral bij de AMG-versies zag je gewoon dat de bumpers uit een andere designtaal komen dan de rest van het design. De lijnen kloppen niet meer. Om de chaos compleet te maken werd de M-Klasse ineens de GLE en verdwenen bij de E-Klasse de dubbele koplampen. Toegegeven, het valt mee bij de reguliere versies, maar beide 63 AMG-versies van de modellen profiteerden niet van deze facelifts.

Lamborghini Gallardo LP560-4

Origineel

Om gelijk duidelijkheid te creëren: dit gaat NIET om de verandering in 2009. De Gallardo LP560-4 is zowat een nieuwe auto, met nieuwe styling, een verbeterde en veranderde motor en vele andere updates die de auto een stuk moderner maken. Die was prima, stiekem vindt ondergetekende hem mooier dan de originele Gallardo. Nee, het gaat om de restyling van 2012.

Facelift

Daardoor werd de Gallardo niet perse extreem lelijk, maar het bewijst wel dat je krachtig design kunt verkloten met twee lijnen per bumper. In dit geval de diagonale lijnen in zowel de voor- als achterbumper. Dit is trouwens de meest zeldzame Gallardo, hij bestond alleen in 2012 en 2013 voordat in 2014 de Huracán als compleet nieuwe auto zaken op orde kon stellen.

Audi S5 (beide generaties)

Origineel

De sportmodellen van Audi en hun motorenpalet waren qua absoluut volume beter dan ooit rond 2008. Je kon de A3 krijgen met een dikke V6 (oké, dat was geen sportversie, want de S3 had een 2.0 TFSI), de S4 en S5 kregen een dikke V8 en in de S6 lag zelfs een heuse V10. We richten ons even op de S5. Dit keer was de facelift niet slecht voor het design, maar voor het motorenaanbod.

Facelift

Na een update in 2011 veranderde er in principe niet heel veel voor de A5. Ook de RS5 bleef lekker dik met een V8 voorin. Die V8 ontbrak echter in de S5: hij werd vervangen door een V6 met twee turbo’s. Geen slecht blok en kracht had ‘ie op zich ook genoeg, maar minder cilinders blijft voor velen een downgrade.

Origineel deel twee

2016 luidde een nieuwe generatie Audi A5 in en die kwam met precies dezelfde motoren. Goed, de RS5 volgde het pad van de S5 en kreeg een 2.9 liter grote V6. Maar die V6 van de S5 bleef. Tot vorig jaar.

Facelift deel twee

Alle A4’s en A5’s werden gefacelift en de veranderingen waren wederom niet gigantisch. Toch kreeg de S5 alweer met een downgrade te maken. Dit keer niet op basis van cilinders, het is nog steeds een V6. De V6 wordt echter vergezeld met drie letters die je traditiegetrouw liever niet ziet op een sportversie: TDI. Jup, de nieuwe generatie S-modellen van Audi in de middenklasse zijn diesels. Het is een lekker blok, maar ergens is het jammer dat de benzinemotor niet op de optielijsten blijft. Of je moet dakloos willen rijden: de S5 Cabriolet is er nog wel met de V6 TFSI.

Peugeot 406 Coupé

Origineel

Dan eentje uit de categorie ‘moedervlek’. De Peugeot 406 Coupé is in principe geniaal in elke vorm. Zijn originele vorm misschien nog wel het meest. Gebalanceerd, tot op zekere hoogte tijdloos en vooral nogal onverwachts. Let even op de plaatsing van het nummerbord, op het moment prima.

Facelift

In 2003 was Peugeot over aan het stappen naar de ‘grote bek’-designtaal. De 406 Coupé kreeg daarom die grote bek en het nummerbord verhuisde naar het onderste stukje van de bumper. Niet bepaald de designrevolutie die deze auto nodig had. Op de 407 Coupé paste het veel beter.

Peugeot 107

Origineel

De Peugeot 107 is er zo’n eentje waar het niet zoveel uitmaakt. Maar wat de originele versie van de slimme stadsmini zo leuk maakt is de voorkant. Wellicht ken je deze reclame nog, die bewijst dat die grijns van de 107 het een grappige verschijning maakt.

Facelift

Toch was het tijd voor een facelift zo rond 2011 en ontving de 107 een nogal aparte grille. Het was alsof er een gat in de voorkant geslagen werd door een meteoriet en de schade beperkt werd door één balk in het midden. Wederom een uitgelezen kans om het nummerbord in de grille te plaatsen, maar ook hier werd die als een set konijnentanden onderaan de bumper geplaatst. Het maakt niet zoveel uit bij een auto als de 107, maar er was niks mis met het origineel.

Porsche Panamera (970)

Origineel

De Porsche Panamera kon niet op veel lof rekenen bij zijn introductie. Het idee was om een soort 911 Limousine te maken. Maar om de hoofdruimte achter niet compleet nutteloos te maken en omdat de motor compleet ergens anders ligt, moesten er dingen veranderd worden. En zo was de voorkant lang niet zo elegant als de 911, met de achterkant die meer leek op een bultrug c.q. poepende hond. En toch droogt hij redelijk op. Met de juiste velgen kan het veel erger.

Facelift

Porsche deed voor hoeveel erger toen de Panamera toe was aan een kleine update. De voorkant kreeg meer 911-trekjes en daarmee meer bewijzen dat het niet past op zo’n auto. De achterkant kreeg een verandering mee in de achterlichten en wederom verknalde het nummerbord het hele design. En als je hem nou ook nog als Executive neemt en door diens lange wielbasis de proporties helemaal om zeep helpt: jackpot. Al is dat wel een beetje valsspelen.

Aston Martin Rapide

Origineel

De Aston Martin Rapide laat zien hoe het ook kan. Goed, de Rapide is qua design gebaseerd op de DB9 en die heeft al de juiste plaatsing van de motor. Voeg wielbasis en twee deuren toen en kassa, ook al is de Panamera ruimer van achter. De Rapide is echter een schitterende auto. Misschien wel de mooiste vierdeurs auto die er ooit is geweest.

Facelift

Dan moet je echter wel de versie hebben van vóór de update in 2013, toen het de Rapide S werd. De brede tweedelige DB9-grille werd vervangen door een smalle grille die als ‘single frame’ de voorkant moet versieren. En ineens lijkt het nergens meer op. Ook al is het nummerbord bij deze wél in de grille geplaatst, het mag niet baten. Het mooie design wordt compleet om zeep geholpen.

Ferrari California T

Origineel

Ten slotte nog even het beste paard van de stal. Het is lastig om een Ferrari erbij te pakken, omdat a) zij een facelift vaak een compleet nieuw model noemen en b) die nieuwe modellen meestal gewoon heel mooi zijn. Een uitzondering is de California. Ook hier was het origineel al nooit een hele mooie auto, maar hij begint de tand des tijds redelijk te doorstaan. Vooral de achterkant was een punt van discussie: de raar geplaatste achterlichten hadden te maken met eisen in de VS (essentiële verlichting mag niet op bewegende onderdelen zitten). Dat werd ook deels opgelost door de remlichten in de bumper te verwerken. Zoals gezegd zie je er nu pas de humor er van in en de originele California is niet eens bizar lelijk.

Facelift

De California T hielp echter niet. De kleine koplampjes en de nieuwe grille probeerden op de nieuwe designtaal te lijken: tevergeefs. De achterkant bleef grotendeels hetzelfde, maar door de toepassing van LED-techniek werden de bumperremlichten veel lelijker. De California T was niet wat er nodig was. Jammer, want met de Portofino liet Ferrari zien dat het wél kan: een V8 instapper maken die toch mooi is.