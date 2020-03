Betaal een godsvermogen voor een goede foute Mercedes AMG

Duur, fout, extreem gaaf en toch heel erg fout: de Mercedes 560 SEC AMG is het allemaal.

Design gaat alle kanten op. Het begon met ronde, ‘handgemaakte’ vormen in de jaren ’40 tot en met ’70. En vanaf de jaren ’90 en ’00 werden het weer rondingen. De middenfase was de jaren ’80. Auto’s begonnen trekjes te krijgen van wat we nu normaal vinden, maar dan met veelal hoekige vormen. Saai, en toch karakteristiek als je erop terugkijkt.

Mercedes huppelde gewoon mee met de trends, of zette de trends. De hoekige designtrend was een must. Eén van de andere trends was een reguliere auto wat dikker maken. Zo kwam Mercedes met de 560 SEC AMG. Zoals je kunt verwachten startte die ooit als een 560 SEC, en mocht bij AMG langs (toen Mercedes hen nog niet over had gekocht) voor een motorkuurtje. De styling werd verbreed en ‘ver-AMG’d’. Dat betekende des tijds veel zwart, een bredere bodykit en monoblock-velgen. In dit geval zelfs in twee kleuren!

Want er staat eentje te koop. Het gaat om een 560 SEC AMG uit 1989. De exterieurkleur is niet eens pikzwart, maar Blauschwarz. Net van het zwarte af dus. De motor is een 6.0 liter grote V8 met 385 pk: best wat voor die tijd. Er staat zo’n 32.000 km op de klok en de staat is zeer netjes te noemen.

Dat geldt ook voor het interieur. Zwart leer met hout als contrast. En qua luxe is het ook niet mis: elektrische voorstoelen met memory-functie, cruise control, volautomatische airconditioning en is dat… een tv?

Toch wel een vrij unieke auto. De verkoper is AutoLeitner en dus hoef je niet te verwachten dat je er voor een klein prijsje vanaf komt. De Mercedes 560 SEC AMG mag mee voor 225.000 euro. Wil je liever de 6×6 die je in de achtergrond ziet, of de CLK DTM in de weerspiegeling, dan kun je daar ook terecht.