Legendarisch Nederlands raceteam heeft het zwaar

Het coronavirus berokkent ook schade aan een illuster Nederlands raceteam.

Niemand ontsnapt aan de klauwen membraaneiwitten van het coronavirus. Of nou ja, niet iedereen wordt per se ziek, maar als dat je bespaard blijft, dan laat het virus zich wel op een andere manier gelden in je leven. De autosalon van Genève, de NBA, de eredivisie, de F1, je werk, de verjaardag van je schoonmoeder: het gaat allemaal niet door. Althans, voorlopig in ieder geval niet. We weten dat je nog goede hoop hebt dat het laatste evenement later in het jaar overnieuw gepland kan worden. Voor nu is dat echter afwachten geblazen.

We weten inmiddels dat deze tijdelijke aflasting van het leven niet best is voor bepaalde bedrijven. In de F1 bijvoorbeeld wordt al met grote vrezen gevreesd voor de toekomst van Williams. De financiële situatie van het team was toch al niet zo florissant, dus of het deze klap kan hebben is de vraag. Maar ook andere teams uit het middenveld luiden de noodklok. Zowel French Toast van Alpha Tauri als Frédéric Vasseur van Alfa Romeo hebben laten optekenen dat zij alsnog hopen op een kleine 20 races dit jaar. Anders missen de teams ontzettend veel inkomsten.

Het is eigenlijk niet meer dan logisch dat ook een trapje lager op de raceladder de pijn groot is. Zelfs bij een legendarisch team als Frits van Amersfoort Racing is de angst voor een lange ‘pitstop’ groot. Bij RTL GP laat Frits optekenen:

Het grootste deel van onze inkomsten wordt betaald door onze coureurs. Maar ik kan hen nu niet laten betalen, want we kunnen niet racen. We teren op enkele vooruitbetaalde bedragen. We hebben 35 man in vaste dienst. Die moeten we vanzelfsprekend allemaal doorbetalen. Dat lukt nog wel, maar dit moet geen half jaar meer gaan duren. Frits van Amersfoort, eindbaas van Van Amersfoort Racing

Van Amersfoort is een oude rot in het vak. Al in 1975 richtte Frits het Nederlands raceteam op. Door de jaren heen zaten onder andere talentjes als Jos Verstappen, Max Verstappen, Charles Leclerc en Sophia Flörsch in auto’s van Van Amersfoort Racing. Dit jaar heeft Frits onder andere Red Bull talenten Jonny Edgar en Jak Crawford onder zijn hoede. Normaal gesproken zouden we zeggen dat Max misschien even een tonnetje kan overmaken om Frits uit de brand te helpen. Maar ja…Die Frits was wel heel lovend over Leclerc ten opzichte van onze MV33…