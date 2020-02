Deze fenomenale Lamborghini-collectie gaat onder de hamer

Het beste van het beste uit Sant’Agata Bolognese.

Bij RM Sotheby’s weten ze altijd weer de meest bijzondere auto’s in handen te krijgen. Soms gaat het zelfs om een hele verzameling tegelijk. Dat is deze keer ook het geval en deze collectie is de droom van iedere Lamborghini-liefhebber.

De verzameling bevat enkele van de meest iconische auto’s uit de geschiedenis van het Italiaanse merk. Het zijn stuk voor stuk pareltjes en het is dus een uniek gezicht om ze zo bij elkaar te zien.

Lamborghini Miura P400

Een van de topstukken uit de collectie is deze Lamborghini Miura P400 uit 1968. Sinds 1979 is de auto in handen geweest van dezelfde eigenaar. De jaren ’60 heeft enkele van de mooiste autodesigns uit de geschiedenis opgeleverd en dit ontwerp van Gandini kan daar zeker onder geschaard worden. Wat dat betreft valt de verwachte opbrengst van €700.000 tot €800.000 nog mee.

Lamborghini Countach LP400 S

Hoewel de Countach recenter is dan de Miura is het ontwerp minder tijdloos. Het typische hoekige ontwerp – eveneens van Gandini- maakt de auto echter juist zo iconisch. Dit exemplaar stamt uit 1978. Dit betekent dat het een LP400 S is, waarvan er maar 50 stuks zijn gemaakt. Dit exemplaar beschikt over een opvallend blauw interieur. Volgens de schatting van RM Sotheby’s zal de auto zo’n €400.000 tot €500.000 opbrengen.

Lamborghini Diablo

De meest recente Lamborghini uit de verzameling is de Diablo. Blijkbaar deelde de verzamelaar de mening van veel liefhebbers dat dit de laatste echte Lamborghini is. Deze gele Diablo stamt uit 1991. Achter de voorstoelen is een 5,7 liter V12 met 492 pk te vinden.

Lamborghini Islero

De collectie omvat ook nog enkele minder bekende Lamborghini’s, waaronder deze Islero 400GTS. De auto dateert uit 1970 en is een van de slechts 100 exemplaren die gebouwd zijn van de Islero 400GTS. Dit was de verbeterde versie van de 400GT. In de S-uitvoering leverde de 3,9 liter V12 350 pk.

Urraco P250

Jalpa

Het gezelschap wordt compleet gemaakt door een Espada Series II uit ’71, een Jarama 400 GT uit hetzelfde jaar, een Urraco P250 uit ’74 en een Jalpa uit ’86. Deze Lambo’s zijn echter nog maar het begin. De complete collectie bestaat namelijk uit maar liefst 100 auto’s. Daaronder zijn bijvoorbeeld nog een 300 SL Roadster, een Porsche 904 GTS en nog talloze andere auto’s van Britse, Italiaanse en Duitse makelij.

Espada Series II

Jarama 400 GT

Je begint je misschien af te vragen wie dat allemaal verzameld heeft. Dat was de Fransman Marcel Petitjean. Hij was in de jaren ’60 en ’70 actief geweest in de racerij en heeft vervolgens deze omvangrijke en gevarieerde collectie opgebouwd. Hoewel de heer Petitjean de auto’s goed verzorgde is er met de meeste auto’s weinig gereden. Hopelijk vinden de wagens nu een eigenaar die ze wel gebruikt waar ze voor bedoeld zijn.

De collectie zal niet ver bij Nederland vandaan onder de hamer gaan. De veiling zal namelijk plaatsvinden in Essen op 27 maart tijdens de Techno Classica-beurs.

Foto’s: RM Sotheby’s