Ford F-150 met bijna 800 pk is behoorlijk heftig

Hoe bruut wil je een werkpaard hebben. Nou, laat dat maar aan Hennessey Performance over. Ze pakten een Ford F-150 bij de kladden.

Heel snel van klant A naar klant B? Dat doe je met deze Ford F-150 van Hennessey Performance. Ze hebben de pickup gedoopt tot de Venom 775. Onder de kap zit een 5.0-liter V8 met supercharger. Het vermogen ligt op 787 duizelingwekkende pk’s. Het resultaat is een F-150 waar je haren van overeind gaan staan.

De pickup accelereert in slechts vier tellen naar 60 mph (oftewel 96 km/u). Het is geen 10-second-car, maar deze F-150 doet de 1/4 mijl in 12,1 seconden met een snelheid van 186 km/u.

Een 2.9-liter supercharger bovenop het blok schroeven is niet het enige dat Hennessey heeft gedaan. Andere noemenswaardige upgrades zijn een nieuw uitlaatsysteem, een remsysteem van Brembo en 20-inch velgen op 35-inch Toyo banden. De upgrade komt met 3 jaar of 36.000 mijl garantie.

Er zijn ook een aantal uiterlijke wijzigingen toegepast. Er is een nieuwe voorbumper en achterbumper geïnstalleerd. Tevens nieuw is een luchtinlaat voor de motorkap zodat de 5.0 V8 beter gekoeld kan worden. De bedrijfswagen inrichting is uniek, met enkele kenmerken die verwijzen naar dit Venom-project.

Het is de krachtigste F-150 die Hennessey Performance tot nu toe heeft aangepakt. Andere projecten van de tuner zijn de F-150 HPE750 Supercharged, de Hennessey Heritage Edition F150 en de F-150 HPE650 Supercharged.