Alfa Romeo 156 Junkyardrace – Autoblog Garage

Alfa Romeo 156 Junkyard Speciale a.k.a. ‘Bella’

Zoveel moois in onze garage. Maar de grootste held hadden we nog niet voorgesteld! Dit is de Alfa Romeo 156 Junkyardrace edition.

Het begon allemaal tamelijk rampzalig. Zoals dat vaak gaat op de Autoblog-redactie, overigens. We hadden een nieuwe Junkyardracer nodig. Onze voormalig hoofdredacteur had zich laten T-bonen door een BMW-rijder tijdens Junkyardrace V. Daardoor was de Ford Mondeo V6 alleen nog in staat om rondjes rechtsom te rijden, wat haar overigens nog wel de geuzennaam Kromdeo opleverde. Moge zij roesten in vrede.

Kromdeo – moge zij roesten in vrede

Hoe we aan een Alfa Romeo 156 Junkyard Speciale kwamen

Crisisoverleg volgde. Wat nu? Hoe konden we onze iconische machine vervangen? Wat gingen we voor €500 euro vinden? Een auto die ook maar enigszins in de buurt kwam van de legendarische Mondeo? Er volgden uitgebreide WhatsApp-conversaties en mailwisselingen. Daarin was het ene idee nog beter dan het andere. We bedachten dat het een goed idee was om mee te gaan doen in de lichtste klasse, waar relatief weinig deelnemers waren. Op die manier waren we bijna verzekerd van een podium. Een ander scenario was een BMW. Die konden we namelijk ook op onze Autoblog Driftdagen inzetten, hoe efficiënt! Weer een ander scenario: kijk naar welke auto het meest succesvol was en scoor die. Zodat we vooraan mee kunnen doen. We appten veel, zochten auto’s bij elkaar. Upgrades werden uitgezocht. We werkten budgetten uit. Iedereen voelde: dit gaat helemaal goed komen!

En toen was het 14 november 2017. Wouter vol trots in de app: ‘Ja jongens heuglijk nieuws want hier is ‘ie dan… onze nieuwe Alfa Romeo 156 Junkyardrace auto. Het interesseerde me eigenlijk helemaal niet wat voor input iedereen had, ik ben gewoon gegaan voor mijn oude liefde.’ En de rest is geschiedenis.

Wouter: vol trots. Alfa Romeo 156 Junkyardrace Speciale: vol hondenhaar en roest.

Jetcars

Na al die prachtige ideeën was het beste idee wat @wouter kon bedenken: ‘laat ik vanaf huis twee kilometer wandelen naar Jetcars en de slechtste, meest verrotte Alfa Romeo ooit aanschaffen.’ Toegegeven: €500 is weinig geld voor een goede auto. Maar de Alfa Romeo 156 Junkyardrace Sportwagon die hij kocht, poeh. Daar zat wat werk aan.

De Alfa Romeo 156 Junkyardrace Speciale was in erbarmelijke staat. Het interieur was in een recent verleden gebruikt als hondenhok. Waarschijnlijk door het asiel van Rotterdam. Er zat meer hondenhaar in de bekleding, dan olie op het asfalt van Circuit Zandvoort nadat @jaapiyo een kerbstone pakte. Maar daarover later meer. Het interieur was echter niet het grootste probleem, dat zouden we toch verwijderen. Een groter probleem was dat er eigenlijk geen interieur was. Het liep namelijk middels de doorgeroeste bodem naadloos over in het exterieur. De gaten in de vloer van de Alfa Romeo 156 Sportwagon waren groter dan het gat in het carter nadat @jaapiyo een kerbstone pakte, maar daarover later meer.

De Alfa Romeo 156 Junkyardrace Speciale had ervaring. De uitlaat was lekker dan ons motorblok nadat @jaapiyo… ok, ik zal ophouden. Op de optionele (€50 natuurlijk) velgen zaten winterbanden gemonteerd. De accu was dood. Het exterieur was misschien nog het netste van de auto. Veel meer dan 30 deuken en krassen konden we niet vinden. Motorisch: een 1.8 Twin Spark 16V met 140 pk. Een sprint naar 100 moest in 9,6 seconden haalbaar zijn. De theoretische topsnelheid van 210 kilometer per uur zouden we nooit gaan halen. Het rechte stuk van Zandvoort is daar niet lang genoeg voor. Twee rechte stukken aan elkaar geknoopt waarschijnlijk ook niet.

Met de eerste livery

Alfa Romeo 156 Junkyard Speciale opbouwen

Werk aan de winkel om er iets van te maken dus. Gelukkig hadden we de hulptroepen stand-by staan. Ramon en zijn studenten van MBO Rijnland Autosport stelden de diagnose. De uitkomst was niet mals, er was werk aan de winkel. Een bloemlezing van de eerste werkzaamheden aan onze Alfa Romeo 156 Junkyardracer:

Oliefilter + olie vervangen

Distributieriem vervangen

Nieuwe remblokken

Nieuwe remvloeistof

Vier nieuwe banden (Viking)

Draagarm linksvoor

Laswerkzaamheden bodem

Interieur verwijderen

Verder moesten natuurlijk de standaard vereisten voor de Junkyardrace op onze Alfa Romeo 156 Sportwagon worden toegepast.

FIA-gekeurde rolkooi

FIA-gekeurde sportstoel

Stroomonderbreker

Verwijdering tankslot

Hoodpins motorkap / achterklep

Onklaar maken centrale vergrendeling

Montage FIA-gekeurde veiligheidsgordels

Brandblusser

Ready to race

Interieur

En zo was de Alfa Romeo 156 klaar voor de keuring. Op 1 april 2018 mocht ze aan de start verschijnen van Junkyardrace VI. Dat verliep niet vlekkeloos. Sterker nog: we reden hem uit in de vierde versnelling. Alleen in de vierde versnelling. Uiteindelijk haalden we de finish, maar niet van harte. Werk aan de winkel dus voor de mannen van MBO Rijnland! Voor editie VII werd weer een hoop werk verricht, waarbij onder andere de versnellingsbak en koppeling werden vervangen.

Helaas verliep Junkyardrace VII niet fantastisch. Tijdens de oefensessie bleken we benzine te lekken, omdat de nooddop niet goed paste. Op naar de sloop dus voor een andere tankdop, gelukkig waren we net op tijd terug om gewoon de race te kunnen starten.

De Alfa Romeo 156 Junkyardrace Speciale kreeg echter een grote klap te verwerken. Letterlijk. Ons aller @jaapiyo raakte met de uitlaat een kerbstone. Die sloeg door het carter heen. Wat volgde was een avontuur in de regio, maar het lukte niet tijdig een nieuw carterdeksel voor onze Alfa Romeo 156 te vinden. Helaas was Junkyardrace VII voor ons voorbij, ondanks de vereende krachten van de studenten van MBO Rijnland. De eerste DNF in zeven edities van de Junkyardrace was een feit voor Team Autoblog. We kregen wel de Jinx Award, die we later nog eens zouden scoren.

Return of the Alfa Romeo 156 Junkyard Speciale

Jinx Awards

In Junkyardrace VIII en Junkyardrace IX waren we natuurlijk terug. Met Bella (zoals we onze Alfa Romeo 156 Junkyardrace Speciale inmiddels liefkozend noemden) in een nieuw, sexy jasje. Ze bracht ons nog geen enorme successen, wellicht wordt dat anders op het nieuwe Formule 1-geoptimaliseerde circuit. De volgende zaken zijn nog vervangen afgelopen jaar:

Nieuwe carterpan

Nieuwe olie (de oude bleek niet meer te gebruiken nadat deze van de baan was geveegd)

Remschijven voor

Remblokken voor (2x) en achter

Banden

Kosten

De teller van de Alfa Romeo 156 Junkyard Race Speciale staat inmiddels op 337.268 kilometer, daar kunnen er nog heel wat bij! Hopen we.

De totale kosten voor de Alfa Romeo 156 Junkyardrace Speciale bedragen inmiddels (inclusief de aanschaf en eerste preparatie) ruim €3500 euro. Dat is exclusief brandstofkosten, maar verder is alles wel zo’n beetje inbegrepen. De preparatie van de auto (inclusief de auto zelf) kostte zo’n €1500 euro aan materialen. Onderhoud en vervangende onderdelen staan na drie races (en de voorbereiding op Junkyardrace X over een paar weken) op ruim €2100 euro, waarbij vermeld moet worden dat een nieuwe versnellingsbak ons cadeau werd gegeven door sloperij Opdam. Die had op de sloop ook nog ongeveer €250 kunnen kosten.

Het is in ons geval natuurlijk wel zo dat de mannen van MBO Rijnland de uren erin steken. We hoeven dus geen werkplaatstarieven in deze kostenlijst mee te nemen. De meeste teams steken echter zelf de handen uit de mouwen, daardoor houd je de kosten beheersbaar en de kennis van je Junkyardracer zo groot mogelijk!

Voor Junkyardrace X kunnen jullie weer mooie dingen verwachten voor Bella: ingrijpende aerodynamische aanpassingen en een zeer fijne, nieuwe livery zullen de Alfa Romeo 156 Junkyard Speciale zeker bonusronden gaan opleveren!