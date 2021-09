Deze Ferrari F8 Spider doet 0-100 in 2,6 seconden

Novitec maakt van de F8 Spider een interessant alternatief voor de SF90 Spider.

Stel: je wilt een open Ferrari met middenmotor waarmee je door niemand ingehaald wordt. Als je met dat wensenlijstje naar de Ferrari-dealer stapt krijg je een SF90 Spider aanbevolen. Deze heeft 1.000 pk, doet 0-100 in 2,5 seconden en heeft een top van 340 km/u. Dat alles is mogelijk omdat het een plug-in hybride is. De allereerste van Ferrari.

Mocht het idee van een PHEV je nu heel erg tegenstaan, dan heeft Novitec een alternatief. De Novitec F8 Spider is namelijk ook een Ferrari, heeft ook een middenmotor, is ook een cabrio en levert bijna dezelfde prestaties. Het verschil is dat Novitec hier geen elektromotoren voor nodig heeft.

Wat heeft Novitec wel gedaan met de F8 Tributo? Ze hebben een zogenaamde Novitec N-Tronic-module geïnstalleerd en de auto voorzien van een nieuw uitlaatsysteem. Deze is er in verschillende varianten, waaronder een Inconel variant. Afwerking met 24-karaats bladgoud behoort ook tot de mogelijkheden, voor optimale hittebestendigheid.

De aanpassingen van Novitec resulteren in 790 pk, een upgrade van 70 pk ten opzichte van een standaard F8 Spider. Het koppel stijgt van 770 naar 898 Nm. Dit is genoeg voor een sprint van 0 naar 100 in 2,6 seconden. Nipt langzamer dan een SF90 Spider dus. De topsnelheid ligt dan wel weer hoger, want die zou volgens de tuner boven de 340 km/u uit moeten komen.

Op een zwarte auto valt het minder op, maar uiterlijke aanpassingen zijn er ook. De F8 Spider is door Novitec voorzien van een carbon fiber aerokit. Het meest opvallende onderdeel daarvan zijn misschien nog wel de spiegels, die op een vrij bijzondere manier aan de auto vastzitten. Verder zijn er bronskleurige Vossen-velgen (die absoluut niet misstaan) en is de Ferrari 35 mm verlaagd.

Mocht je veel drempels in je straat hebben, dan biedt Novitec ook nog een andere optie: een liftsysteem waarmee de neus 40 mm omhoog getild kan worden met een druk op de knop. Dat zien we niet vaak, tuners die een auto praktischer maken. Overigens levert Ferrari dit ook gewoon af fabriek, maar als je de nose lift vergeten bent aan te vinken dan biedt Novitec dus een uitkomst.

Wat al deze upgrades precies moeten kosten weten we niet, maar waarschijnlijk ben je uiteindelijk goedkoper uit dan met een SF90 Spider. Het prijsverschil tussen een F8 Spider en een SF90 Spider is in Nederland namelijk ruim €160.000. Dat zou wel genoeg moeten zijn.