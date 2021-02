Ferrari F8 'Supertributo' is superagressieve supercar - Autoblog.nl

Er zijn genoeg superlatieven te bedenken, maar supermooi is de Ferrari F8 Tributo van Keyvany in ieder geval niet.

Het moet soms best bedroevend zijn voor designers van exclusieve auto’s. Je doet je best om een strak ontwerp neer te zetten en vervolgens plakken eigenaren er doodleuk allerlei aftermarketspul tegenaan. Sommige fabrikanten proberen dit voor te zijn door zelf dergelijke goodies te leveren. Dan kun je in ieder geval nog zorgen dat het goed aansluit op het design. Denk aan de M Performance Parts van BMW of de Aero Kit van Lamborghini.

Ferrari doet daar echter niet aan, dus eigenaren die hun auto te ingetogen vinden zijn aangewezen op tuners. Die voorzien deze doelgroep maar al te graag in hun behoeften. Onder meer Novitec en 1016 Industries toonden eerder al hun agressieve versies van de F8 Tributo. Het kan echter altijd agressiever, zo blijkt.

De Duitse tuner Keyvany doet namelijk ook een duit in het zakje met de F8 835 Supertributo. Zij zitten niet in de render-fase, maar kunnen gewoon the real deal tonen. Hun creatie is geen muurbloempje, om het even voorzichtig uit te drukken. Keyvany is behoorlijk los gegaan met carbon toevoegingen. Van een splitter tot een enorme diffuser: alles zit erop.









Om de auto naast visueel ook qua geluid schreeuwerig te maken, levert Keyvany straight pipes voor de F8 Tributo. Naast gehoorschade levert dit 55 pk extra op, bovenop de standaard 720 pk. Een bijzondere optie die de tuner verder nog levert is een sterrenhemel á la Rolls-Royce. We hebben daar helaas geen foto’s van, maar iets zegt ons dat dit in een Ferrari ontzettend kitscherig oogt.

Naast schreeuwerig is de Ferrari F8 Tributo van Keyvany ook schreeuwend duur. Als je het complete pakket bestelt (inclusief carbon interieurelementen, sterrenhemel en straight pipes) ben je namelijk €110.000 kwijt. En dat is dus zonder motorische tuning. Als je alleen carbon ‘verfraaiingen’ van het exterieur gaat ben je alsnog ruim €70.000 kwijt.