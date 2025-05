Moet collega @Loek deze Z4 op Marktplaats kopen, of doe jij dat?

Zoals jullie hebben kunnen lezen is de Mazda6 eruit gegaan in de AB Garage. Uiteraard bemoeien wij collegae ons allen met wat de Benjamin van Autoblog nu moet kopen. Wat te denken van deze kekke E85 Z4, op Marktplaats?

Het bezit van de zaak is het einde van het vermaak, zo luidt een bekend gezegde. Nu wil ik niet over de redenen gaan waarom onze held @Loek afscheid heeft genomen van zijn Mazdarati. Dat heeft hij immers zelf al uiteengezet. Doch het is nu eenmaal vaak leuker op internet te neuzen naar wat ‘de volgende’ gaat worden dan te investeren in een lange termijn relatie. Al zegt uw trouwe verslaggever dat wel stoer, maar ben ik stiekem nogal honkvast betreffende mijn eigen twee Duitse rode bleppers.

Desalniettemin neuzen wij autoliefhebbers nou eenmaal graag rond op sites als Marktplaats of mobile.de. Meteen heb je scenario’s in je hoofd wat je kan doen met een potentiële nieuwe aanwinst. Alleen ja, elke maand wat nieuws kopen is ook weer niet echt leuk en bovendien duur. Het beste is wat dat betreft windowshoppen met andermans geld en de praktische bezwaren aan hem (m/v/i) laten.

Zodoende heb ik ook maar even gezocht naar een auto voor de immer sportieve en vitale jonge god die wij nog steeds 720S noemen op de redactie. Natuurlijk kom ik dan uit op een dikke BMW. Onze waarde collega is eigenlijk nog veel te jong om in auto’s met meer dan twee deuren te rijden. Dat doen wij immers ook allemaal nog, terwijl we stiekem al dino’s zijn. Dus hoppata, een eerste generatie Z4 op je beeldscherm.

De Z4 is geen vreemde op de redactie, want @nicolasr is al aan zijn tweede bezig en ook @machielvdd viel enkele jaren voor de charmes van BMW’s tweezitter. Het ging daarbij echter altijd om de tweede generatie Z4 (E89), grotendeels ontworpen door vrouwen. Wij staan immers volledig achter een moderne samenleving.

Nu is de E89 een hele fijne softe cruiser, maar voor @Loek is de hardere E85 natuurlijk beter geijkt. Bijkomend voordeel is dat ze (iets) voordeliger zijn. Al hebben de instapprijzen al een tijdje de bodem bereikt, zo lijkt. Het exemplaar dat ik tegenkwam op Marktplaats heeft een vraagprijs van 7.900 Euro. Daar staan ze al tijden voor te koop. Aan de ene kant misschien balen, maar je weet dus ook dat je niet veel meer gaat afschrijven.

Qua techniek zijn de E85 Z4’s best prima. Vooral als je doet wat je moet doen en voor de zes-in-lijn kiest. Beproefde techniek, ook wat beproefde probleempjes, maar die zijn inmiddels bekend en kan je ook wel weer laten fixen. Sommigen vinden dat de E85 vooral voor de facelift te hard is, terwijl het onderstel tegelijkertijd niet zo scherp is als dat van een Boxster (nu zijn dat weinig auto’s).

Veel heeft echter te maken met de standaard runflats die BMW destijds monteerde. Inmiddels is dat allemaal veel beter voor elkaar. En anders monteer je stiekem een set gewoon rubber en neem je een lidmaatschap op de ANWB voor pech onderweg. Met een paar updates kan je de goede basis die de Z4 af fabriek biedt tot een briljante stuurauto maken.

Dit exemplaar op Marktplaats heeft een aantal voordelen en ook een aantal nadelen. In de eerste categorie vallen de kleur Maledivenblau, wat na Merlotrot de beste keuze was. Vooral in combinatie met de oranje pinkers. Er zit ook hout op het dash en de auto staat op de fraaiste velgen voor dit model, namelijk styling 108 patta’s. De prelift achterlichten hebben daarnaast aanzienlijk meer karakter dan de wat saaie units die op de LCI zaten.

Nadelen zijn de toch wel hoge kilometerstand (238.000 kilometer). Liever zou ik ‘m zelf hebben zonder de destijds optionele navi-unit bovenop het dash. Dat is nu hopeloos verouderde techniek en de versies zonder zijn strakker en tijdlozer. Tot slot is er een automaat. Ik ben niet de grootste zelf schakelen purist, maar in een echt ‘sportieve’ tweezitter, is het wel leuker. Enfin, in ieder geval is het niet de SMG. Die is ook best leuk, alleen kan je wel elk moment 3.000 Euro kosten. Dat is toch net wat minder prettig toeren. Resumé Overflakkee; moet @Loek deze dan maar dan, of koop jij ‘m?