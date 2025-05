Dit zijn binnenkort de duurste auto’s die je contant mag betalen

Betalen met flappen wordt aan banden gelegd en dus mag je enkel voor auto’s in deze prijsklasse nog contant betalen.

Contant geld, in de dagelijkse omgang slaat het in theorie nergens meer op. En toch zweren mensen er nog bij, want het is wel zo makkelijk. Fysieke flappen zijn wat minder vatbaar voor bemoeienis van de fiscus. En als dat gaat om de hardwerkende klusser die zwart jouw aanbouw doet, dan snap je wel waarom. Helaas wordt het idee van minder traceerbaar geld ook vaak gebruikt in de onderwereld. De rotte peren zorgen er daarom weer voor dat het basta is.

Contante betalingen

Daarom moet je momenteel al verantwoording afleggen voor contante betalingen vanaf 10.000 euro. Als een wetsvoorstel erdoor komt (dat in de Tweede Kamer al met een meerderheid is ingestemd), wordt het nog lastiger. Dan komt er een pertinent verbod op contante betalingen boven de 3.000 euro. Maar wat nou als jij nog graag je auto met echte biljetten afrekent? Tsja, dan krimpt het aanbod op Marktplaats bijvoorbeeld van net geen 250.000 stuks naar 30.000 stuks. Kan je daarvoor nog wat leuks kopen? Ja hoor, er blijven nog genoeg leuke auto’s over die je contant kan betalen.

Auto’s onder de 3.000 euro

Kijk, 3.000 euro is voor een auto niet belachelijk veel geld. Schrijf het echter niet te ver af. Wij hebben een bonte mix gevonden van auto’s die je nog gewoon contant mag afrekenen, ook als het wetsvoorstel ingevoerd wordt. En je kan echt wel leuke dingen vinden. We hebben een gemixt lijstje geprobeerd te maken van auto’s uit allerlei hoeken in allerlei staten. We nemen je mee door het aanbod.

Daihatsu Charade 1.3 16V XTi

1996

43.244 kilometer

2.950 euro

Een net geen 30 jaar oude Daihatsu Charade, van één eigenaar, met nog geen 45.000 kilometer gelopen en automaat. Je kan je voorstellen wat voor soort eigenaar dat is (geweest). Goed, nou is zo’n Charade wel een beetje vlees noch vis, maar je in de steek laten doet ‘ie ook niet. En deze compacte lichtblauwe Japanner mag dus mee voor minder dan 3.000 euro, dus contant betalen mag! Fijn, want de beeldschets die wij hebben van de eigenaar omvat ook dat digitaal geld wellicht een wat moeilijke ontwikkeling is. Ook al staat ‘ie bij een bedrijf waar je hem mag kopen via Marktplaats.

Ford Escort Cabrio 1.6

1985

12.364 kilometer

2.499 euro

We schetsen vaak het beeld dat een onverprutste youngtimer of klassieker echt niet meer te doen is qua geld. Toch valt dat vaak mee. Check deze Ford Escort Cabrio uit de jaren ’80! Onervaren dus ook zeker niet in slechte conditie, goede samenstelling en zoals vaker bij dit soort auto’s: een echte tijdcapsule. Je zou deze bijna contant betalen niet omdat het nog mag, maar omdat het het plaatje van deze auto nieuw kopen in 1985 helemaal compleet maakt. 40 jaar na dato kan het ook nog.

Ford Taurus Wagon 3.0 GL

1998

269.817 kilometer

2.500 euro

Dan ‘die andere Ford’, uit de Verenigde Staten. Tussen 1996 en 1998 verkocht Ford hier de Taurus, de middenklasse sedan en stationwagon die hoofdzakelijk voor de VS bedoeld was. Een wat minder ‘onze’ auto dan de Mondeo, maar wel een dikke slee met zeeën van ruimte en smeuïge grote motoren. Zoals een 129 pk sterke 3.0 liter grote V6 met automaat in deze toch wel zeer ervaren Taurus SW uit 1998. Een onaangetaste Mondeo is al lastig uit deze periode, laat staan de grote Amerikaanse broer. Uniek zijn kan dus makkelijk voor contante bedragen.

Kia Shuma 1.6 16V LS

2004

68.853 kilometer

2.950 euro

Van sommige auto’s bestaat eigenlijk geen dure versie. Want a) niemand doet de moeite om ze netjes en ‘maagdelijk’ te houden en b) ze waren nieuw zo slecht dat ze na gebruik van twee, misschien drie eigenaren en tien jaar in de shredder eindigden. En toch kun je aan dat soort auto’s probleemloze kilometers hebben. Ondergetekende denkt dat dit veel geldt voor Koreaanse auto’s van net na de millenniumwisseling. Check deze Kia Shuma. Zat deze nou boven of onder de Sepia, Mentor, Clarus of Magentis? Dat weet je al niet eens meer. Wel weet je dat je voor 3.000 euro een nog geen 70.000 kilometer ervaren sedan hebt uit 2004 en Koreanen rustten vaak op Japanse techniek des tijds. Wordt het spannend? Nee. Wordt het verfijnd? Nee. Is het uniek? Ja, dat wel. Blijft het heel? Ja, dat ook wel. Wij zouden de gok wel aandurven.

Lancia Y10 LX 1.1 Selectronic

1991

70.777 kilometer

1.998 euro

Kleine auto’s zijn een beetje een wildcard in deze prijsklasse. Toch kunnen ook die uniek zijn, kijk maar naar deze Lancia Y10 uit 1991. Dit deelproject met Autobianchi is de voorloper van alle generaties Lancia Ypsilon die we zouden krijgen, al was de Y10 dus nog niet zo uniek als Lancia. Het klinkt bijna té makkelijk: weinig kilometers, met minder dan 2.000 euro makkelijk onder de grens van contant betalen en je hebt dan wel iets unieks. Dat geldt ook voor de CVT, wat geinig is, maar betrouwbaar? Kijk maar of je dat durft te ondervinden.

Landwind CV9 1.6i Comfort

2011

55.302 kilometer

2.950 euro

Krijg nou wat. Zitten die Chinezen ons altijd dwars omdat ze wel héél voordelig zijn, is zelfs de nieuwste auto met weinig ervaring uit deze lijst een Chinees. Waar ook nog eens zeven man in passen! De Landwind CV9 was er vroeg bij qua verkopen in Europa, al ging het stroef. De eerste Landwind, een omgekatte Frontera, ken je nog wel van het Euro NCAP-debacle. De CV9 uit 2011 was niet zó slecht, maar een briljant staaltje engineering is het ook niet. Maar hey, uniek is het wel, en een zevenzitter met 55.302 kilometer erop voor 3.000 euro die je handje contantje mag afrekenen: we hebben slechtere deals gezien. Alleen waar ga je heen voor onderhoud…

Mazda MX-5 1.6i (NB)

2002

146.173 kilometer

3.000 euro

Je wil eigenlijk de Mazda MX-5 NA, met de iconische klapkoplampen. Maar als je de MX-5 prijst om zijn lichtvoetigheid en simpele aard, heb je aan een NB ook zeker geen slechte auto. En deze kan je dus nog contant afrekenen, want je hebt nog best een paar keuzes voor 3.000 euro. Goed, sommige (zoals dit exemplaar) met wat werk, maar zoals gezegd: ze zijn simpel genoeg om er vrijwel altijd iets moois te van kunnen maken. Dit relatief onervaren exemplaar uit 2002, de 1.6 met 110 pk, is vast de basis voor iets moois.

Opel Zafira OPC (A)

2003

243.248 kilometer

2.995 euro

Je kan onder de grens van contant betalen dus ook nog gewoon één van de snelste zevenzitters ooit vinden. De eerste Opel Zafira, die er ook was als 192 pk sterke OPC. Niet het beste exemplaar, maar kom op. Voor minder dan 3.000 euro een nogal obscure MPV van Marktplaats kunnen plukken die er ook nog niet eens zo verschrikkelijk uit ziet. En al wordt het geen sportauto, voor een zevenzitter moet dit dolle pret zijn. Koop dan!

Renault 5 1.4 TR

1993

189.999 kilometer

3.000 euro

Voor een nieuwe Vijf zal je toch echt moeten pinnen, maar als de voorganger ook volstaat kun je hem betalen zoals dat vroeger ging. Jammer dat guldens niet meer geldig zijn voor het echte effect. Deze Renault 5 uit 1993 met de 58 pk sterke 1.4 is namelijk een heerlijke tijdscapsule en we kunnen het ons best voorstellen dat je dit koopt van een zwart uitbetaalde werkbonus. Een perfecte hobbyauto voor naast een nieuwe R5 als daily. Dat wil je toch?

Saab 9-3 Cabrio 2.0T (YS3D)

1999

219.329 kilometer

3.000 euro

Je kan zoals sommige Autoblog-collega’s echt heel veel geld in een Saab 9-3 Cabrio steken en laten we wel wezen, da’s niet altijd onnodig. Toch koop je voor 3.000 euro nog best een fris exemplaar, zoals deze. Blauw met blauwe kap én een beige interieur? Heerlijk! Deze 220.000 kilometer ervaren Zweedse cabrio heeft wel potentieel het moeten aanpakken van de automaatbak op de planning staan, maar lijkt verder netjes en in goede staat. En dat voor onder de contant-grens. Koop dan!

SEAT Malaga 1.5 GL

1987

101.446 kilometer

2.950 euro

Uit de categorie ‘met uitsterven bedreigd’, een hele oude SEAT. Deze zweefde tussen de Fiat- en VAG-periodes in, toen SEAT grotendeels zelf aan de slag wilde. Alhoewel: Giugiaro hielp met het design en Porsche met de motor, dus niet helemaal zonder hulp van bekende namen. De eerste Ibiza kon nog wel rekenen op iets van populariteit, maar sedanbroer Malaga werd al snel het automotive equivalent van wegwerpservies. Dat maakt het relatief onverprutste exemplaar wat je voor minder dan drie ruggen van Marktplaats kan plukken toch wel een leuk stukje cult, wat doet denken aan lang vervlogen tijden. Dat wil je toch?

Vauxhall Chevette 1.3 L

1979

80.000 kilometer

3.000 euro

Nu is een Vauxhall gewoon een Opel met een Engelse badge, maar vroeger was er nog iets meer onderscheid. Zo was de Vauxhall-versie van de Kadett in grote lijnen dezelfde auto, maar met een unieke voorkant. Dat en de naam Chevette, geleend van de Chevrolet-versie van deze auto, maakte dit nét iets anders dan een Kadett. Je kon overigens zowel de Chevette als de Kadett kopen in Nederland, dus ondanks de naam Vauxhall zit het stuur gewoon links. Vanaf de jaren ’80 trok Vauxhall zich terug uit vrijwel elke markt behalve het VK. Wat niet wil zeggen dat je de evenknieën van Vauxhall zoals Holden, Opel en Chevrolet niet nog kon bemachtigen. Enfin, deze Chevette uit 1979 is dus een uitstervend ras en voor 3.000 euro kan jij deze rode berline bezitten. Een leuke relikwie van de tijd dat Vauxhall meer was dan een badge.

Volkswagen Polo 1.0 Fox (Typ. 86C)

1993

56.590 kilometer

2.250 euro

De meest gezochte en verkochte occasion van Nederland is tegenwoordig de Polo, niet de Golf. De exemplaren die je contant kan scoren zijn dan ook vrij voorspelbare ‘prima’ exemplaren van 15 tot 20 jaar oude Polo’tjes. Een leuker exemplaar is dan deze gefacelifte 86C met de steilheck-achterkant, ook wel bekend als de breadvan. Met net meer dan een halve ton erop, leuke ruitjesbekleding en voor slechts 2.250 euro toch wel een leuke tijdcapsule en leuke basis voor een projectauto. Doe dan!

Volvo 940 Estate 2.3

1997

845.678 kilometer

2.250 euro

Ten slotte de meest ervaren auto die je nog contant mag afrekenen. Er staan voldoende Volvo’s van het baksteenmodel te koop en vrijwel geen één is onervaren. Maar zo bont als 850.000 kilometer maakt maar eentje het bijna. En dat is deze naar LPG omgebouwde 940 Estate uit 1997. Daar heeft iemand flink veel in gereden, en waarom ook niet? De goedkoopste manier om met betrekkelijk weinig moeite een miljonair te rijden pluk je voor 2.250 euro van Marktplaats.