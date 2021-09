Porsche Taycan Cross Turismo 4S rijtest

De Porsche Taycan, maar dan als praktischere Cross Turismo, we pakten de EV beet in een rijtest!

Vaste kijkbuiskinderen van Autoblog hadden de Porsche Taycan 4S Cross Turismo alsa het goed is al gezien. De elektrische auto speelde een belangrijke rol in een eerdere video met Mobility Service en de Tesla Model 3. De Cross Turismo hadden we, op een prototype na, nog niet apart meegenomen in een rijtest. Dat moment is nu hier.

De Porsche Taycan Cross Turismo is het praktische broertje van de reguliere Taycan. Niet alleen met het plastic rondom, maar ook hoe de Duitse autofabrikant het model positioneert. Denk aan het lanceren van een speciale fietsendrager voor deze auto. Voor de lifestyle man/vrouw met een dikke bankrekening dus. We reden met de 4S.

Met de Taycan Cross Turismo mag je buiten de gebaande wegen gaan. Dan is dan ook precies wat we gedaan hebben. De aandrijflijn staalt zelfs een beetje spielerei toe, wat het rijden best leuk maakt. De 4S beschikt over 571 pk en snelt in 4,1 seconde naar 100 km/u. De topsnelheid ligt op 240 km/u. Dat maximale vermogen heb je overigens in combinatie met Launch Control. Lang leve de elektrische auto.

Het kost je minimaal € 116.000,- om een Porsche Taycan Cross Turismo 4S om je oprit te krijgen. Ter vergelijking, de Taycan 4S is zo’n 6.000 euro goedkoper. Daar zit wel een dikke maar aan vast. De Taycan 4S heeft ‘maar’ 530 pk, de Performance Accu Plus dien je apart aan te schaffen. Op een Cross Turismo 4S is dit standaard. Deze optie kost € 5.831,- op een Taycan 4S. En dan is het prijsverschil zeer minimaal.