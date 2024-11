Deze Ferrari Monza SP2 voelt niet echt op z’n plek in Nederland

De Spot van de Week is deze keer een Monza SP2, die zich in de herfst nog buiten waagt.

Het cabrioseizoen is inmiddels wel voorbij, maar bij sommige auto’s heb je geen keus. Met een Ferrari Monza SP2 ben je bijvoorbeeld verplicht altijd met het dak open te rijden. Je moet dus óf een diehard cabriorijder zijn óf je moet de auto in de winterstalling zetten.

@defriezencrew wist deze herfst toch nog een Ferrari Monza te spotten in Nederland. Dat is sowieso al een topspot, maar zeker in deze tijd van het jaar. We vermoeden dat de auto niet over de snelweg is geweest, want de bijgeleverde helm heeft de bestuurder niet op.

De auto in kwestie is uitgevoerd in Nero Daytona met een klassieke livery in Rosso Corsa Monza en matchende remklauwen. Het betreft een Monza SP2, wat betekent dat ‘ie gewoon twee zitplaatsen heeft, waar je in een SP1 solo rijdt. Die is dus nóg onpraktischer, maar Ferrari zou een auto zonder stoelen nog weten te verkopen.

Ook al is het niet de meest praktische Ferrari, het is wel een van de mooiste moderne Ferrari’s. Met de gigantische motorkap en het cleane design is de Monza een lust voor het oog. En dankzij de welbekende 6,5 liter V12 is het tevens een lust voor het oor.

De auto is afkomstig uit Frankrijk, want als je goed kijkt zie je onder de groene platen een Frans kenteken. De auto is naar Nederland gehaald door Bernards Exclusives, die altijd weer de meest bijzondere exoten in handen weet te krijgen. De rode Monza SP2 die we in april behandelen was ook van hen afkomstig.

Helaas staat de auto niet (meer) op hun site, dus we kunnen het prijskaartje niet vermelden. Maar om een idee te geven: ze hebben wel een blauw exemplaar online staan en die kost €3.871.950.

De Spot van de Week is deze keer dus voor @defriezencrew, die daarmee een Autoblog-pet of -muts naar keuze wint. Heb je ook wat bijzonders gespot? Upload dan je foto’s op Autoblog Spots en wie weet verschijnt jouw spot volgende week in deze rubriek!

Bekijk alle foto’s van deze Monza SP2 op Autoblog Spots!