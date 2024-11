Even rijden met podcast: wat leert Hyundai Porsche?

Tien jaar geleden had niemand bedacht dat het Koreaanse Hyundai het “grote” Porsche wat zou kunnen leren….

Max en Paul van Splunteren rijden voor de tweede aflevering van hun podcast serie “Even rijden met” met twee hele snelle en heel lekker sturende elektrische auto’s. Toch zal het je misschien verbazen dat Porsche dingen kan leren van Hyundai. Is de Taycan Turbo GT zijn veel hogere prijs waard of kan de Hyundai IONIQ 5N zich toch staande houden. Beide heren hebben volop motorsport ervaring, dus het gaat over de onderstellen, stuurgevoel en niet over de hoeveelheid schermen in het interieur.

Luisteren kan via Spotify, Apple Podcast of via deze pagina.