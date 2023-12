Durf jij dit een gele Ferrari Monza SP2 aan te doen?

Je moet wel lef hebben om een gele Ferrari Monza SP2 een foute makeover te geven.

Als er een merk goed is in het verkopen van beperkte oplages, dan is het Ferrari wel. In het geval van de Ferrari Monza gaat het om 499 units. Daarbij zitten SP1’s en SP2’s. De SP1 biedt plaats aan één persoon, in de SP2 kun je iemand meenemen.

Het zijn dus behoorlijk zeldzame auto’s. De kans dat je een tweede SP2 tegengaat komen als je naar de bakker rijdt om gevulde koeken te halen, is vrij klein. Mocht het zou zijn dat de gefortuneerde clientèle van de bakkerij óók geregeld in een SP2 aan komt zetten, kun je je wenden tot – hoe kan het ook anders – Mansory.

Gele Ferrari Monza SP2 Bespoke

Ja, die hebben weer iets gedaan waar iedereen een mening over gaat geven. Daar zijn commentsecties gelukkig voor. Maar wij hebben ook een mening. En in dit geval zijn we eigenlijk best positief met wat ze gedaan hebben. Ze hebben de SP2 een beetje de look gegeven van de SP1.

Ja, er zijn nog altijd twee zitplaatsen, maar de stoelen zijn in een andere kleur leder bekleed. Die van de bestuurder is zwart, die van de bijrijder is grotendeels geel. Omdat de rest van de auto ook voornamelijk geel is, valt de stoel mooi weg in het geheel en lijk je alsnog in een single-seater te rijden.

Uiteraard is de auto ook behoorlijk aangepakt middels een carbon-kanon. Althans, we gaan ervan dat dat het geval is want het dure goedje is overal te vinden. Eerlijk is eerlijk, ze hebben zich keurig ingehouden bij Mansory. Aan de achterzijde is de diffusor wellicht aan de heftige kant en die gele uitlaten lijken een beetje trend-gevoelig te zijn. Maar verder is het best keurig.

Meer vermogen

In technisch opzicht is deze gele Monza ook aangepast. Zo zijn de wielen wat lichter dan voorheen. De Mansory YT.5 Air-velgen zijn namelijk gemaakt om – je raadt het al – zo licht mogelijk te zijn. Zo mooi mogelijk stond niet op het prioriteitenlijstje, alhoewel niets zo persoonlijk is als smaak.

Ook de motor is aangepast: die levert meer vermogen. Het was standaard 810 pk en het is nu 830 pk. Het koppel bedraagt 740 Nm. De prestaties veranderen daar niet echt door, want van 0-100 km/u duurt nog altijd 2,9 seconden.

Dus mocht je een Monza SP2 in de garage staan, kun je je wenden tot Mansory. Het hoeft geen gele te zijn, alhoewel die wel lekker opvalt als je staat te wachten op een doos saucijzenbroodjes. Of onderstaand evenement:

Meer lezen? Dit zijn 8 glorieuze roadsters met briljante motor!