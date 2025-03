Deze Flitsmeister-functie krijgt jouw Hyundai standaard

Je Hyundai krijgt er een handige functie bij, gratis en voor niks.

Je gebruikt Flitsmeister natuurlijk in de eerste plaats om boetes te voorkomen, maar je krijgt er nog meer handige functies bij (al dan niet gratis). Zo krijg je bijvoorbeeld waarschuwingen als er ergens een auto stilstaat of als er hulpdiensten aankomen. Superhandig. Waarom we hierover beginnen? Niet om reclame te maken voor Flitsmeister, maar omdat een van deze functies nu standaard beschikbaar wordt op Hyundai’s.

Jammer maar helaas: het gaat niet om de flitsmeldingen. Het betreft de waarschuwingen voor hulpdiensten. Hyundai introduceert deze functie onder de noemer Emergency Vehicle Approach (EVA). Die kunnen we dus toevoegen aan de ellenlange lijst met veiligheidssystemen.

Als je keiharde beukmuziek aan hebt staan in je Hyundai, kan zo’n functie natuurlijk goed van pas komen. Soms krijg je al een waarschuwing voordat je de sirene überhaupt kunt horen, dus dan heb je extra tijd om te anticiperen. Dit systeem is specifiek in samenwerking met de Nederlandse overheid, dus onze Belgische lezers kunnen er helaas niet van profiteren. Althans, niet in eigen land.

EVA wordt beschikbaar voor alle Hyundai’s met de nieuwe Connected Car Navigation Cockpit. Dat zijn onder meer de Kona, Tucson, Santa Fe en de Ioniq 5. Deze kunnen uiteraard over-the-air geüpdate worden.

Hyundai is de eerste fabrikant die deze functie aanbiedt, maar ongetwijfeld zal Kia hier ook aan meedoen. En daarna is het een kwestie van tijd voordat we deze functie bij andere fabrikanten terug gaan zien.