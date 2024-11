Nieuwe modellen Hyundai: minder touchscreen, meer knoppen!

Hyundai is nog niet van plan om alles in een touchscreen te verstoppen en fysieke knoppen blijven. Hoezee!

Als je dit leest, is er een grote kans dat jij fan bent van fysieke knoppen om dingen te bedienen in de auto. En dat snappen wij. De auto-industrie snapt dat ook, maar kiest toch vaak voor grote touchscreens om alle knoppen over te nemen. En daar zit ook wel logica in. Het zorgt ervoor dat je meer functies overzichtelijker kan plaatsen, het hele interieur wat ‘opgeruimder’ en moderner oogt en het heeft als bijkomend voordeel dat je net als je iPhone met software-updates de hele atmosfeer van het scherm kan veranderen. Maar laten we wel wezen: touchscreens om dingen op de tast te bedienen tijdens het rijden, dat werkt bijna niet. Dus allerlei zaken zoals de climate control in je scherm verstoppen, waarmee zelfs de temperatuur aanpassen lastig is, of je volume aanpassen geen draaiknop is: jammer.

Hyundai

Wat dat betreft is de huidige lichting modellen van Hyundai een gulden middenweg. Het merk kiest voor twee horizontaal georiënteerde schermen waarvan de linker je tellers projecteert en de rechter een aanraakscherm voor je infotainment is. En dat werkt top, de menustructuur is goed en de functies zijn duidelijk verdeeld. Tijdens het rijden is het niet top. Maar daarvoor heb je een reeks fysieke knoppen als sneltoetsen, een draaiknop voor volume en een paneeltje met fysieke knoppen voor de climate control. Ook je stoelverwarming/ventilatie wordt gedaan met knoppen. Eigenlijk een perfecte balans.

Hyundai: niet volledig touchscreen

Dat blijft zo, sterker nog, Hyundai wil het touchscreen minder prominent maken. Dat bevestigt de Amerikaanse vicepresident van het merk, Ha Hak-soo, aan Korea Joong Daily. Er zit een vlaggenschip aan te komen, de Ioniq 9, die qua tech natuurlijk een mooie weergave van de Hyundais van de toekomst kan zijn. De vicepresident zegt dat het merk heeft geëxperimenteerd met touch-bediening, maar dat de respons hierop tegenviel. Mensen waren er geen fan van. Hyundai geeft toe dat het verleidelijk is om “à la Tesla” te gaan voor een gigantisch touchscreen in plaats van knoppen, maar ze hebben besloten om het niet te doen. “Mensen die testten met de touchbediening worden gestrest als ze iets snel willen bedienen en de touchbediening niet snel of intuïtief genoeg werkt, helemaal tijdens het rijden,” aldus Ha.

Wel voegt Ha er nog aan toe dat touchscreens wel goed werken als je je aandacht er volledig op kan storten. Hyundai werkt net als vele andere merken aan autonoom rijdende systemen, waardoor in de toekomst de auto veel meer zelf kan doen en jij meer tijd en aandacht hebt voor je infotainment. “Dan werken touchscreens wel”.