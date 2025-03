Cybertruck-leveringen stopgezet omdat er onderdelen afvallen

Als je niet oplet valt je Tesla Cybertruck zo uit elkaar.

Tesla’s die onderdelen verliezen, dat hebben we in het verleden wel eens vaker gehoord. Je zou denken dat de Tesla Cybertruck wat robuuster is en daar geen last van heeft. Dit is een massieve tank op wielen. Wat kan er nou van een Cybertruck af vallen?

Toch is een Tesla Cybertruck helemaal niet zo degelijk als ‘ie eruit ziet. Het roestvrijstaal wat je ziet zijn gewoon losse panelen, die soms alleen met lijm vastzitten. En niet altijd zo goed, want onderdelen kunnen loslaten.

Op dit moment zijn er problemen met een specifiek onderdeel: de ‘cantrail trim’. Dat is de rand boven de zijruiten, wat een apart paneel is (zie headerfoto). Deze kan loslaten of in het ergste geval eraf vliegen tijdens het rijden. En dat wil je natuurlijk niet hebben bij een gloednieuwe auto.

Tesla heeft naar verluidt om deze redenen de leveringen op pauze gezet. Ze gaan toch nog eens extra controleren of alles wel goed vast zit, voordat ze weer Cybertrucks afleveren. Dat scheelt weer een terugroepactie.

Een dergelijke terugroepactie is er vorig jaar wel geweest. In juni riep Tesla alle 11.000 Cybertrucks terug vanwege loslatende onderdelen. Toen ging het om een onderdeel van de laadbak. Onderdelen die niet goed vastzitten is dus een aanhoudend probleem bij de Cybertruck.

Via: Electrek

Headerfoto: Whistlindiesel test (lees: sloopt) een Cybertruck