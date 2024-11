Drie Hyundai-medewerkers komen om tijdens testen auto

In de Hyundai fabriek is er iets flink mis gegaan vandaag.

Een auto is een buitengewoon complex product, wat dus uitvoerig getest moet worden tijdens de ontwikkeling. Helaas ging er op dat punt iets mis in de Hyundai fabriek. Een noodlottig bedrijfsongeval kostte drie medewerkers het leven.

Het incident vond vandaag rond 15.00 lokale tijd plaats in de Hyundai-fabriek in Ulsan. De drie medewerkers werden bewusteloos aangetroffen nadat ze een auto aan het testen waren in een afgesloten ruimte. Naar verluidt zijn ze gestikt.

Hoe dit heeft kunnen gebeuren is nog niet duidelijk. Het is ten slotte ook nog maar net gebeurd. De lokale autoriteiten gaan dit tot op de bodem uitzoeken. Hyundai heeft in een statement laten weten dat ze diep bedroefd zijn door dit ongeluk en alle medewerking zullen verlenen aan het onderzoek.

De Hyundai-fabriek in Ulsan is de grootste autofabriek ter wereld. Het complex met vijf fabrieken beslaat een oppervlakte van 4,8 miljoen vierkante meter. Er zijn zo’n 34.000 medewerkers werkzaam. Helaas zijn dat er nu dus drie minder.

Bron: Reuters