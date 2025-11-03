1 op de 5 nieuwe auto’s wereldwijd is elektrisch: hoe zit dat in Nederland?

Dit is het aandeel van nieuwe elektrische auto’s in Nederland.

In het derde kwartaal van 2025 was het eindelijk zo ver. Voor het eerst in de bestaansgeschiedenis van de elektrische auto kwam het wereldwijde aandeel EV’s binnen de verkoop van nieuwe auto’s boven de 20 procent. Dat is vooral te danken aan China, maar ook Nederland heeft er, eh, zijn aandeel in.

We zien het ook weer gebeuren in de maand oktober. Dankzij de RAI Vereniging, BOVAG en RDC weten we dat er afgelopen maand 34.427 nieuwe auto’s zijn geregistreerd in Nederland. Bijna de helft ervan is hybride. Niet heel ver erachter volgen de elektrische auto’s.

Verhouding brandstofsoort in oktober 2025

Het aantal nieuwe elektrische auto’s in de oktober 2025 is net geen 14.000 stuks. Daarmee hebben nieuwe elektrische auto’s een aandeel van 40,2 procent in Nederland. In het derde kwartaal is dat 34,7 procent. De EV’s gaan dus ook richting het einde van het jaar een steeds groter aandeel krijgen. Benzine volgt in oktober 2025 op gepaste afstand met 12,1 procent. Diesel en LPG doen nog amper mee met elk 0,5 procent marktaandeel.

Hybride (16.198 registraties, 46,6% marktaandeel) Full EV (13.968 registraties, 40,2% marktaandeel) Benzine (4.209 registraties, 12,1% marktaandeel) Diesel (188 registraties, 0,5% marktaandeel) LPG (161 registraties, 0,5% marktaandeel)

Meest geregistreerde EV-modellen in oktober 2025

Als we verder inzoomen op de nieuwe elektrische auto’s, welke verkoopt dan het beste? Het is al maandenlang stuivertje wisselen tussen de Elroq van Skoda en EV3 van Kia. In oktober wint de Skoda het met een flinke voorsprong. Ook Tesla doet weer mee met een derde plek voor de Model Y. De Renault 5 is de grote afwezige terwijl Volkswagen uit het niets weer meedoet met de ID.3 en 4.

Škoda Elroq (1.772 registraties, 12,7% marktaandeel) Kia EV3 (708 registraties, 5,1% marktaandeel) Tesla Model Y (617 registraties, 4,4% marktaandeel) Volkswagen ID.3 (509 registraties, 3,6% marktaandeel) Volkswagen ID.4 (503 registraties, 3,6% marktaandeel)

Meest geregistreerde modellen in oktober 2025

Voeg je ook niet-volledig-elektrische modellen toe aan het lijstje, dan blijft de Elroq de onbetwiste winnaar. Eén op de twintig nieuwe auto’s in oktober 2025 is een Elroq, zo lekker gaat de crossover. Op plek twee vinden we de Picanto die het erg leuk blijft doen. Volkswagen heeft naast de ID.3 en 4 nog een goed verkopend model in de Tiguan, maar ook de Golf doet nog leuk mee met 427 nieuw verkopen.

Škoda Elroq (1.772 registraties, 5,1% marktaandeel) Kia Picanto (849 registraties, 2,4% marktaandeel) Kia EV3 (708 registraties, 2,0% marktaandeel) Volkswagen Tiguan (652 registraties, 1,9% marktaandeel) Tesla Model Y (617 registraties, 1,8% marktaandeel)

Meest geregistreerde merken in oktober 2025

Grotendeels dankzij de ID.3, ID.4 en Tiguan pakt Volkswagen voor het eerst in lange tijd weer eens de koppositie in Nederland. Eén op de tien nieuwe auto’s in oktober had het VW-logo op de neus. Tesla komt met 645 verkopen flink tekort voor de top vijf.

Volkswagen (3.608 registraties, 10,4% marktaandeel) Škoda (3.384 registraties, 9,7% marktaandeel) Kia (3.048 registraties, 8,8% marktaandeel) Toyota (2.289 registraties, 6,6% marktaandeel) Renault (1.886 registraties, 5,4% marktaandeel)

