Superleggera op Marktplaats kost maar de helft van een Scuderia

En deze Lambo is nog zeldzamer ook!

De Ferrari 430 Scuderia had destijds eigenlijk maar één directe rivaal, en dat was de Gallardo Superleggera. Deze twee Italiaanse raspaardjes zijn gemaakt volgens precies hetzelfde recept: men neme een supercar met middenmotor en men make deze lichter. Het enige wezenlijke verschil is dat de één een V10 heeft en de ander een V8.

Verder zijn de auto’s heel erg vergelijkbaar: in beide gevallen is er zo’n 100 kg aan gewicht bespaard, dankzij het gebruik van carbon. Ook is de aerodynamica aangepast, hoewel de Scuderia geen grote spoiler heeft. Bij de Superleggera was deze overigens optioneel. Standaard had de auto een klein spoilertje, maar begrijpelijkerwijs kozen de meeste klanten voor de grote spoiler.

Bij zowel de Scuderia als de Superleggera lag de nadruk ook niet op vermogen: de Ferrari heeft 30 pk extra en de Lambo maar 10 pk. Met 530 pk was de Lambo de krachtigste van de twee (de Ferrari had 510 pk), maar vanwege de vierwielaandrijving en de V10 was ‘ie wel 80 kg zwaarder.

Het punt is: deze auto zijn dus heel erg vergelijkbaar. Toch is de Superleggera vandaag de dag aanzienlijk goedkoper. Dit exemplaar op Marktplaats kost namelijk ‘slechts’ €139.950. Op Marktplaats staat op dit moment geen Scuderia, maar als je een blik werpt op Mobile.de zie je dat je voor een Scuderia zomaar het dubbele kwijt kunt zijn.

Dat is niet omdat een 430 Scuderia zeldzamer is: deze auto was niet gelimiteerd en er zijn er naar schatting zo’n 2.000 á 2.500 van gebouwd. Terwijl deze Superleggera gebouwd is in een gelimiteerde oplage van 618 exemplaren. Later kwam er nog de Superleggera LP570-4, maar die tellen we even niet mee.

Dit specifieke exemplaar is overigens uitgevoerd in de kleur Grigio Telesto. Ondergetekende is geen fan van grijs, maar deze klaar past wel heel goed bij deze Lambo. De auto wordt aangeboden op Marktplaats met 51.809 op de teller. We zouden zeggen: sla je slag!