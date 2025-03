Eerste Revuelto op Marktplaats is extreem duur

En dan bedoelen we ook echt extreem duur.

Een tweedehands Lamborghini Aventador kun je op de kop tikken voor pak ‘m beet 3 ton, maar als je wilt instappen in een Revuelto kom je in een hele andere prijsklasse terecht. Het eerste Lamborghini Revuelto staat op Marktplaats en de prijs valt absoluut niet mee.

We zullen het maar meteen verklappen: deze auto moet €899.950 kosten. Gewoon 9 ton dus. Daar koop je bijna drie Aventadors voor. En de vraagprijs is zelfs aanzienlijk hoger dan de nieuwprijs van een Revuelto. De 13 exemplaren die nu op Nederlands kenteken staan hebben €628.000 tot €788.000 gekost. Deze auto kost dus dik een ton meer dan de duurste Revuelto nieuw heeft gekost…

Uiteraard is deze Revuelto ook nog zo goed als nieuw, met 2.060 kilometer op de teller. De auto is uitgevoerd in Verde Turbine, oftewel matgroen. 15 jaar geleden was dit een kleur die je als wrap koos voor je Lambo, maar nu is dit gewoon af fabriek gespoten. Ondergetekende is geen fan van matte kleuren, maar als één auto matgroen kan hebben dan is het wel een Lambo.

Op Marktplaats staat bij het vermogen 826 pk genoteerd, maar dat is alleen nog maar het vermogen van de V12. Dankzij drie elektromotoren komt het systeemvermogen uit op 1.015 pk. Op deze manier kan de Revuelto wel zijn atmosferische V12 houden. Daardoor klinkt ‘ie nog precies zoals je van een Lambo verwacht.

Een occasionartikel sluiten we meestal af met de prijs, maar die hebben we al verklapt. Rest ons niets anders dan door te verwijzen naar Marktplaats voor de advertentie van deze peperdure Lambo.