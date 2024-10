Deze gloednieuwe Jaguar heeft een 3,8 liter zes-in-lijn

Jaguar heeft twee hele bijzonder auto’s gebouwd in opdracht van een steenrijke klant.

Het prachtige merk Jaguar is helaas op sterven na dood. We weten niet wat ze de laatste jaren bij Jaguar hebben gedaan, maar ze zitten nu in ieder geval zonder nieuwe modellen en de oude gaan eruit. Pas in 2026 komt er weer een nieuwe Jaguar.

Intussen hoeft Jaguar Classic zich niet te vervelen, want de historie is natuurlijk niet weg. Van een steenrijke klant uit Zuidoost-Azië kregen zij een hele bijzondere opdracht, namelijk: bouw een nieuwe Jaguar E-Type.

Aan deze opdracht hebben ze gehoor gegeven, waardoor er nu 50 jaar na dato twee gloednieuwe E-Types zijn gebouwd onder de noemer ‘E-Type Commemorative’. Je zou het een replica kunnen noemen, maar ze komen van Jaguar zelf, dus dan is het geen replica.

Jaguar gaat niet verder waar ze in 1974 gebleven waren, want deze nieuwe E-Types zijn gemaakt volgens de blauwdruk van de Series I (die ook op de middenarmsteun afgebeeld is). Onder de motorkap ligt dan ook geen V12, maar een 3,8 liter zes-in-lijn. Toch is het geen exacte kopie, want de E-Type Commemorative heeft een vijfbak in plaats van een vierbak.

Er zijn nog meer subtiele verschillen. Zo zijn deze nieuwe E-Type bijvoorbeeld gewoon voorzien van een audiosysteem met Bluetooth, dat uiteraard wel naadloos in het interieur is verwerkt. Ook hebben de auto’s voorruitverwarming.

Jaguar heeft een groen en een zwart exemplaar gemaakt, allebei voor dezelfde klant uit Azië. Wat die ervoor betaald heeft is niet bekend, maar waarschijnlijk gaat het om meerdere miljoenen. We weten verder niks over de beste man, maar smaak heeft ‘ie in ieder geval wel.