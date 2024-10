Volkswagen-honcho wordt het land uitgetrapt door Chinezen

Een hoge piet van Volkswagen belandde in een Chinese cel en werd vervolgens het land uitgezet.

Duitse automerken doen goede zaken in China en werken ook nauw samen met Chinese autofabrikanten. De Duitsers willen de Chinezen daarom graag te vriend houden. Dat is Jochen Sengpiehl van Volkswagen helaas niet helemaal gelukt.

De naam zegt je misschien niet zoveel, maar Sengpiehl was een aantal jaar de marketingbaas van Volkswagen en is de man achter de slogan ‘Das Auto’. Sinds 2022 is hij werkzaam in China als de Chief Marketing Officer aldaar.

Dhr. Sengpiehl werkt dus in China, maar dat wordt nu een beetje lastig. De marketinggoeroe is namelijk zonder pardon het land uitgezet. De reden: hij had drugs geconsumeerd, en op dat vlak voeren de Chinezen bepaald geen gedoogbeleid.

Het lullige is: Sengpiehl had de drugs volledig legaal tot zich genomen tijdens een tripje naar Thailand. Bij zijn terugkeer in China werd hij echter gecontroleerd op drugs en kwamen ze erachter dat hij cannabis en coke in zijn systeem had.

Daar waren de Chinezen niet van gediend, want Sengpiehl werd naar verluidt voor uren verhoord en vervolgens in een cel gegooid. Daar heeft de arme man tien dagen gezeten voordat Volkswagen China en de Duitse ambassade hem vrijkregen. Hij moest echter wel meteen het land verlaten.

Het lijkt er dus op dat Sengpiehl voorlopig niet meer welkom is in China. Dat komt behoorlijk slecht uit, want Volkswagen kampt nu juist met tegenvallende verkopen in het land.

Via: Bild