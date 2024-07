Jaguar gaat terug naar één model, ja 1!

Jaguar gaat terug naar 1 model (en het is niet de XJ220).

Je weet dat het slecht gaat met automerken als er wel auto’s uit productie gaan, maar er geen opvolgers klaar staan. Sergio Marchionne was er een ster in om merken uit te kleden tot enkele modellen. In sommige gevallen zelfs tot één model. Ergens moeten ze bij Tata (het moeder bedrijf van JLR) gedacht hebben: ja, dat is echt een goed idee!

We konden je een tijdje terug al mede delen dat Jaguar de XE, XF en XF Sportbrake uit het gamma gehaald hebben, evenals de F-Type. Nu komen daar de E-Pace en I-Pace bij. Dit betekent dat Jaguar aan het einde van het jaar nog maar één auto produceert, de F-Pace.

We zijn heel erg benieuwd hoe Jaguar grip op de zaak gaat krijgen. De XE en XF hebben nooit het gehoopte succes gebracht, ondanks dat het puike auto’s zijn.

Het is helemaal apart dat de I-Pace er ook uit gaat. De I-Pace was auto van het Jaar 2016 en geheel elektrisch en ook als dusdanig ontworpen. De enorme stappen die Tesla (Model X) en Audi (e-tron) maakte, heeft Jaguar niet gemaakt tijdens de levenscyclus van de I-Pace. Dus waar de Tesla en Audi nog behoorlijk competitief zijn, biedt de I-Pace te weinig op het gebied van actieradius en laadsnelheid.

We zijn sowieso ernstig in de war. Jaguar maakt een paar rigoreuze beslissingen. Ten eerste gaan nu alle modellen eruit (op de F-Pace na dus). Ten tweede heeft het merk aangekondigd enkel elektrische auto’s te zullen bouwen vanaf 2025, terwijl de markt overduidelijk daar niet op zit te wachten. Tenslotte is Jaguar aan het mikken op een stukje marktaandeel naast Bentley. Zo kan Jaguar meer vragen per auto en hoeven ze niet zoveel te produceren.

Dank aan Land Rover

Dat klinkt op zich plausibel, maar tegen Audi, BMW en Mercedes-Benz heeft Jaguar nu al de grootste moeite. Waar Volvo, Lexus en Alfa Romeo hun eigen niche hebben gevonden, is dat Jaguar nog niet helemaal gelukt.

We zijn dan ook benieuwd of de tactiek gaat werken. Helemaal kansloos is Jaguar zeker niet, het is een relatief klein bedrijf dat sneller kan schakelen dan een moloch als VAG. En Land Rover doet het vooralsnog uitstekend, dus er komt nog wel voldoende binnen.

We hebben Jaguar Nederland om een reactie gevraagd. We zullen het artikel updaten als we meer weten.

Via: Automotive News Europe

Fotocredit: Jaguar XJ220 in een garage door @jlachenhal via Autoblog Spots!