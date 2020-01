Deze GT-R heeft bijna 4x zo veel vermogen

Als het origineel ...





De Nissan GT-R is nu al weer een tijdje onder ons. Sterker nog, tien jaar geleden was ‘ie er al. Het is een van de meest capabele sportauto’s van zijn tijd. De GT-R vestigde record na record en zette de concurrentie in zijn hemd.

Ook leuk aan de GT-R is dat de 485 pk uit de VR38DETT niet eens de maximale potentie was van de auto. Dat bewijzen de vele facelifts en technische aanpassingen van Nissan en Nismo zelf, natuurlijk. Ook is er een arsenaal aan upgrades beschikbaar via tuners. Je kan jouw Nissan GT-R helemaal naar wens aanpassen. Subtiel dik, net eventjes wat sneller, iets opvallender of alles zwaar over de top. Alles is mogelijk met Het Beest uit Tochigi.









Dat is namelijk in dit geval aan de hand met deze Nissan GT-R. Het is het werk van LB Performance, beter bekend als Liberty Walk. Ze noemen het project zelf ‘LB-ER34 Super Silhouette Skyline’’. Die naam moet je meer zien als een hoedtik naar de Skyline R34, want dit is toch echt een R35. Net als de R34 kun je de R35 enorm goed kietelen naar grotere hoogtes.









Dat is ook in dit geval zo. Niemand zou een standaard R35 ‘traag’ noemen, maar deze GT-R heeft meer, heel veel meer vermogen. De Libert Walk GT-R is door de Japanse firma HKS voorzien van wat upgrades. Waarschijnlijk alle mogelijke upgrades. weten we dat het slagvolume is vergroot naar 4.3 liter. Wel Het totale vermogen bedraagt namelijk 2.039! Dat is meer dan vier keer een originele GT-R levert. Wat het doet met de prestaties, is niet bekend. Maar als je meer dan 539 pk méér onder de kap hebt dan een Bugatti Chiron (en 1.039 pk méér dan een Veyron!), hoef je in principe voor niemand bang te zien bij het stoplicht. Alhoewel dat laatste onwaarschijnlijk is, want dankzij de vele upgrades isme LB GT-R niet meer straatlegaal.