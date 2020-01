Wordt Aston Martin weer herenigd met Volvo?

Het werkte voorheen ook.





Hypercars, Le Mans, DTM. Sportwagens, cabrio’s, trackday wapens en crossovers. Er zijn tijden geweest dat Aston Martin het aanmerkelijk rustiger aandeed. Dat was veelal noodgedwongen, er waren niet voldoende moneten voorhanden om alle plannen waar te maken. De boekhouder moest altijd extra veel rode pennen meenemen.

Dat is helaas nu ook het geval. Op dit moment zit Aston Martin in zwaar weer. Jarenlang was er de vraag om de sportwagen-lijn te gaan vernieuwen. Dat heeft Aston Martin gedaan, maar echt aanslaan doen ze niet. Met de V8 Vantage verkoopt aanzienlijk minder goed. Voordat we het vernieuwende uiterlijk de schuld geven (wat overigens eens mogelijkheid is), is het segment waarin de auto opereert zeer klein geworden ten opzichte van 15 jaar geleden. Met name in Europa worden er bijna geen sportieve GT’s meer verkocht.

Nieuwe DBX

Alleen de Porsche 911 doet het niet verkeerd, voor de rest is het bijna allemal geneuzel in de marge. CEO Andy Palmer denkt dat de nieuwe DBX het edele Britse merk erbovenop gaat helpt, meldt de Financial Times. Volgens de sympathieke Brit zijn er al zo’n 1.500 orders binnen voor de meest geslaagde SUV ooit gebouwd. Uiteindelijk is het de bedoeling dat er zo’n 5.000 DBX’en per jaar van de band rollen, zo meldt de zachtroze krant.

De Financial Times weet tevens te melden dat er een kaper op de kust is. De prijs voor aandelen is lekker laag op het moment. Naar het schijnt is het Chinese Geely bijzonder geinteresseerd in Aston Martin. Er zijn al gesprekken geweest met de aandeelhouders, investeerders en natuurlijk het management.

Premier Auto Group

Voor Aston Martin zou het de redding kunnen zijn. Auto’s bouwen is nu eenmaal een zeer complexe aangelegenheid. Nog een voordeel is dat Aston Martin herenigd zou kunnen worden met Volvo. Dat Zweedse merk is een tijdje in handen van Geely en sinds die periode heet het merk zichzelf opnieuw uitgevonden. Volvo en Aston Martin hebben een tijdje gezamenlijk geopereerd onder de PAG-vlag, waarbij PAG staat voor Premier Auto Group, een luxedivisie fan Ford Motor Company waartoe Lincoln, Jaguar, Volvo en Aston Martin behoorde. Aston Martin maakte destijds veelvuldig gebruik van Volvo onderdelen. Daarnaast is Geely ook eigenaar van Lotus, Polestar en Lynk & Co.

Fotocredit: @thomscarspotter via Autojunk.