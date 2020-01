Leukste Honda van het moment nog leuker

Nee, we hebben het niet over de snelste.





Op dit moment worden sportieve auto’s vaak voorzien van een hybride aandrijving. Op deze manier kan de auto in de WLTP nog enigszins zuinig uit de bus komen. Het nadeel: er worden accu’s gebruikt. Accu’s zijn zwaar en zwaar is per definitie niet sportief. Dus een supersnelle GT, hyper-capabale SUV of monsterlijke sedan: tuurlijk. Maar een lichtgewicht sportwagen?

Nee, dat gaat nog wel even duren voordat de techniek zover is. Tot die tijd moeten we het adagium van Colin Chapman blijven volgen: simplify, then add lightness. Nu zijn er vrij weinig fabrikanten die volgens dat motto werken. Ze knallen een auto vol met accu’s, grote motoren, veel luxe, nog meer elektronica en werken het geheel af met een stripje koolstofvezel.

Gelukkig zijn er fabrikanten die het wél begrijpen. Lotus bestaat gelukkig nog. Maar denk ook aan Toyota (Yaris GR4, 86), Mazda (MX-5) en deze Honda S660, die nu voorzien is van een facelift. De S660 is een moderne interpretatie van de S500, S600 en S800 uit de jaren ’60. Net als die modellen staat de S voor Sport en het getal correspondeert met de cilinderinhoud in kubieke centimeters.

Waarschijnlijk was Honda erg in zijn nopjes met het design van de S660, want er werd niet veel gewijzigd. De grille is anders, de koplampen wijken af en er zijn nieuwe achterlichten. Misschien wel het makkelijkste punt van herkenning: de raamstijl is nu in de carrosseriekleur uitgevoerd, deze was voorheen zwart. Over carrosseriekleuren gesproken: je kan nu keuzen uit de kleuren Active Green Pearl en Alabaster Silver Metallic. Tevens kun je kiezen uit nieuwe velgdesigns.

In technisch opzicht verandert er niet zo veel. Je hebt nog steeds een 660cc sterke driecilinder, goed voor 63 trappelende paarden. Het belangrijkste is dat de motor in het midden is gepositioneerd en dat deze motor de achterwielen aandrijft. Qua transmissie is er een keuze. Er is een CVT-automaat met flippers aan het stuurwiel of, zoals het eigenlijk hoort, een handgeschakelde zesbak. De auto is leverbaar vanaf februari, enkel en alleen in Japan.

Meer lezen? Dit zijn de 17 gaafste Kei-cars op een rij!