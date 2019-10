Deze GT-R stopt bijna 1.000 pk in een Nismo-verpakking

Dik spul bij de oosterburen.

De Nissan GT-R is al weer twaalf jaar onder ons. Het denderende is er wel af, maar de impact in 2007 was hard. Waar Nissan met de Skyline GT-R (R34) meer een sportwagen bouwde, nam de GT-R (R35) het ineens op tegen auto’s als de Porsche 911 Turbo. Bovendien bestaat de auto uit vele handgebouwde componenten (waaronder de motor), banden gevuld met stikstof in plaats van lucht en de computers en telemetrie werd gebouwd samen met de ontwikkelaars van Gran Turismo. Kortom: een veelbelovende auto. Nu is het echter 2019 en is de auto nog steeds bijna ongewijzigd in productie. Is de hype rondom de auto dood? Misschien wel.

Wat echter maar door blijft gaan is het aantal projecten op basis van de GT-R. De 3.8 liter grote V6 is door Nissan zelf al een stukje opgewaardeerd ten opzichte van 2007, maar tuners en huisvlijt-bouwers weten er nog veel meer uit te persen dan de 600 pk die Nissan haalt. Zo bewijst een GT-R die we te koop vinden in Duitsland. De auto is een Nismo-uitvoering, die sowieso al iets heftiger is dan standaard. Niet zo heftig als deze ‘one-off’.

De Nismo GT-R in kwestie heeft namelijk 930 pk! Hij wordt verkocht bij Brömmler Motorsport, die waarschijnlijk ook de motorische aanpassingen hebben gedaan. Het is de standaard V6 maar dan dus met een flinke bak extra vermogen. Heftig spul, en zo te zien komt het niet uit een schuur, gemaakt door een olijke sleutelaar. Nee, deze GT-R lijkt redelijk professioneel in elkaar gezet te zijn.

Bewijs daarvan vinden we in het feit dat je aan de auto niet kunt afzien dat er zo veel pk schuilt onder de Nismo-carrosserie. Zelfs niet in de motorruimte. Ook is het niet alleen de toevoeging van extra power, de versnellingsbak kan het als het goed is ook beter handelen. Verdere info: het is een Nismo uit 2016, heeft 20.000 km achter de kiezen en de volgende koper wordt de derde eigenaar.

Het nadeel van professioneel is dat Brömmler ook niet achterlijk is en er nog 154.950 euro voor vraagt. Zelfs in Duitsland is dat bijzonder duur voor een GT-R. Wat er namelijk niet verandert is het feit dat het interieur niet het summum van luxe is, helemaal niet in Nismo-trim. Toch is het een bijzonder project. Koop dan!!1!!