V8, volledig elektrisch of PHEV – video

Een grote SUV met drie aandrijflijnen die behoorlijk van elkaar verschillen, welke moet je dan hebben?

Geen idee of er veel mensen twijfelen dus dit drietal, dus het beste is om de vergelijking niet al te letterlijk te nemen. De keuze tussen benzine of elektrisch is wel reëel en de plug-in hybride gaat in Nederland een comeback maken. Het bijtellingsvoordeel is er weliswaar af, maar de PHEV’s hebben nog steeds een lage (papieren) CO2-uitstoot. Menig wagenparkbeheerder van bedrijven beloont dat nog steeds en ook de aanschaf is prettiger. Voor iedere gram CO2 die een auto uitstoot moet er BPM worden betaald, de uitstoot van plug-in hybrides is nog steeds laag en de belasting dus ook.

Er zijn meerdere merken die plug-in hybrides, benzines, diesels en volledig elektrische auto’s hebben, maar niet bij ieder merk zijn ze ook echt beschikbaar op dit moment. Combineer dat met onze nieuwsgierigheid of een viercilinder heiligschennis is in een Range Rover en de keuze was gemaakt om uit Britse stal een drietal auto’s te rijden. Ons groene hart bloedde wel een beetje toen bleek dat alleen de V8 Supercharged beschikbaar was, maar we hebben ons er over heen kunnen zetten.

De I-PACE is de vreemde eend in de bijt: het is niet een traditionele SUV, maar meer een crossover en daarbij ook wel een maat kleiner dan de Range Rover. Qua binnenruimte en luxe uitstraling komt de I-PACE wel aardig in de buurt overigens. De I-PACE is natuurlijk geen onbekende voor ons, maar nog even de management samenvatting: 400 pk en 696 Nm uit twee elektromotoren stuwen de I-PACE in 4.8s naar de 100. De CO2-uitstoot is nul en de BPM dus ook. De vanafprijs is € 80.375,-, hoewel er nu tijdelijk een scherp geprijsde Business Edition is voor 70k.

De Range Rovers zijn moeilijk uit elkaar te houden als de motor niet loopt. Alleen aan de grille kun je het zien, bij de P400e is die gedeeltelijk dicht omdat daar de laadaansluiting zit. Het snoepje is de Range Rover 5.0 V8 Supercharged, maar ik was vooral ook heel benieuwd hoe de P400e zou bevallen.

De specs van de V8: vijf liter groot, 585 pk/ 625 Nm en daardoor een sprint naar de 100 in 5.4 seconden. De I-PACE is dus sneller, puntje voor de elektrische aandrijflijn dus. De CO2-uitstoot is 290 g/km en dus komt er aan BPM € 68.847,- bij. Totale vanafprijs is daarmee een stevige € 199.555,-. Ouch.

De Range Rover P400e plug-in PHEV doet het veel beter, de CO2-uitstoot in de testcyclus is 72 g/km, daar moet al € 9.032,- aan BPM voor worden afgetikt, maar het scheelt natuurlijk al behoorlijk. De aanschafprijs is met € 135.155,- dan ook een stuk vriendelijker. De tweeliter turbo met elektromotor schopt er 404 pk/ 640 Nm uit, dus echt afzien is het niet. Het maakt de P400e weliswaar de langzaamste in dit gezelschap met een sprint naar de 100 in 6,8 seconde. Toch is het zeker niet afzien, de P400e vlot genoeg, het is alleen niet echt genieten van het motorgeluid. Storen doet de viercilinder overigens ook niet, het is vooral lekker stil in de cabine.