Audi S5 TDI te tam? Drie keer raden wie je daarbij helpt

Maak van je powerdiesel een waar koppelmonster.

Beter laat dan nooit, zo kun je de Audi A5 wel zien. Mercedes had met de CLK al een tijdje een middenklasse coupé in de markt staan en BMW was helemaal al een lange tijd bezig met 3 Serie Coupés te verkopen. Audi kwam pas met de A5 in 2007. Deze coupéversie van de A4 legde het merk echter geen windeieren en nog steeds is de auto te koop als coupé, cabrio en Sportback. Alle versies zijn ook verkrijgbaar als S5. Dat was een gepeperde TFSI V6 met 354 pk. Nu is er iets anders aan de hand. De S5 is nu een TDI, met 347 pk en 700 Nm koppel. Geen slechte motor verder, maar wél een ietwat bizarre keuze, die diesel.

We willen de diesel geen pijnlijke plek noemen, maar toch is er wel sprake van ietwat tegenvallend enthousiasme. Wie er niet perse enthousiast van wordt, zo’n S5-trekschuit, kan er ietsje meer uit halen. Bij wie moet je dan terecht? Uiteraard bij de jongens uit Kempten: ABT. Hun nieuwste pakketje baseert zich op de S5 TDI en laat de specs nog een stukje verder verschillen van de standaard dieselcoupé. Het gaat om een motorische verandering naar 384 pk en 760 Nm. Ook op de sprint scheelt dat een stukje: 4,7 seconden naar de 100, in plaats van 4,9.

Uiteraard, zoals altijd bij ABT, is het niet alleen een kuurtje. Optioneel krijg je ook een nieuwe bumperset (mét echte uitlaten!) en dikke velgen. Ook wordt er optioneel het één en ander verbeterd aan de veren om de auto nog sportiever te maken. Wie zijn ideale pakketje wil samenstellen moet even in de configurator neuzen.

Een kleine boost, maar wel eentje die de auto bijna naar 400 pk jaagt. Bovendien is het koppel van meer dan 750 Nm een erg lekker aantal. Het allermooiste: ABT is een partner van Audi en dus behoudt je te allen tijde de fabrieksgarantie met het ABT-pakket. Om een collega te citeren: noice!