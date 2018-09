Deze handgeschakelde F430 heeft een oké prijs

Voor wie roeren leuker vindt dan flipperen.

Handgeschakelde moderne Ferrari’s zijn doorgaans duurder dan de variant met een automatische versnellingsbak. In het geval van de F430 scoor je nu een handgeschakeld exemplaar voor een bedrag waar je vijf á zes jaar geleden enkel een automaat voor had.

Op Autotrack worden momenteel zes exemplaren aangeboden van de F430 en bijna 14 jaar na introductie zit de meeste afschrijving er wel op. De goedkoopste scoor je voor nog geen 90.000 euro en dan heeft de Ferrari een halve ton ervaring. Van de aangeboden Ferrari’s op Autotrack weet dit exemplaar zich te onderscheiden door zijn versnellingsbak. De Rosso Corsa F430 met 19-inch 430 Scuderia velgen heeft een handbak met zes verzetten. De Ferrari komt uit 2006 en heeft verder 48.000 kilometer op de teller staan.

De eerste eigenaar heeft gekozen voor een bruin lederen interieur, wat een stuk minder saai oogt in vergelijking met een volledig zwart interieur. De F430 staat te koop voor 119.500 euro. Bijkomend voordeel is dat de handbak betrouwbaarder is in vergelijking met de automaat, sla ons occasion aankoopadvies er maar op na. Tel daarbij op dat een handgeschakelde F430 een stuk zeldzamer is. Je kunt de advertentie hier bekijken.