Smaakvol? BMW Individual maakt Rose 7 Serie

De trendkleur lijkt nu ook naar auto's te komen.

Rose is het helemaal tegenwoordig. Nee, niet het drankje van je vriendin wat in de koelkast staat. Het gaat in dit geval om de kleurtint. Rose goud komt steeds vaker voor bij juwelen, smartphones, smartwatches en hier op een BMW 750Li xDrive. Geen dertien in een dozijn wrap, maar een echte kleur!

Deze kleur vereist een belletje naar BMW Individual, want de tint Rose Quartz is geen kleur die standaard tot de mogelijkheden behoort. Rose Quartz komt qua helderheid perfect overeen met een Rose Gold iPhone. Zou die smartphone de inspiratie zijn geweest om de 7 Serie in de bijzondere Individual kleur te laten uitvoeren?

De BMW is dik samengesteld met onder meer een 3D Design voorbumper en een M Performance spoiler. Voor het interieur werd gekozen voor crème stoelen en een houten inleg. Vergeet je de buitenkant dan lijkt het net of je naar een BMW 7 Serie uit de jaren negentig zit te kijken.

Een 750Li xDrive heeft prestaties om je vingers bij af te likken. De verlengde sedan doet een sprintje naar de honderd in slechts 4,4 seconden en de topsnelheid ligt op 250 km/u. Onder de kap ligt een inmiddels bekende krachtbron van BMW. De geblazen 4.4 achtcilinder. In de 750 levert het blok 450 pk en 650 Nm koppel.

De dealer in de Verenigde Arabische Emiraten heeft wel vaker bijzondere auto’s staan. Wat te denken van deze M3 met een Ferrari-kleur, deze chique M5 of deze San Marino 7 Serie.

Fotocredit: BMW Abu Dhabi Motors op Facebook