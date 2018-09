“Ricciardo en Verstappen domineren FP1 in Singapore”

En geven zo de rest het nakijken.

Hoewel Ricciardo straks de overstap gaat maken naar Renault en Verstappen 2018 niet meer ziet als een seizoen waar hij nog kan gaan stunten, zetten beide Red Bull-heren alles op alles in Singapore.

Het duo had vanmorgen (Nederlandse tijd) een dominante eerste vrije training achter de rug. Ricciardo pakte de snelste tijd met 01:39.711. Verstappen volgde op P2 met 01:39.912. Het verschil met P3 is overigens marginaal. Zo hijgde Vettel in de nek van Max met een tijd van 01:39.997. De verdere top vijf bestaat uit Räikkönen met een tijd van 01:40.486 en Hulkenberg met 01:41.105. De genoemde top 5 reden op de hypersofts.

FP1 verliep niet voor iedereen vlekkeloos. Er waren wat slippartijen en toekomstig Ferrari-rijder Charles Leclerc wist zijn Sauber niet heel te houden na een crash. De komende uren zijn de mechanics bij Alfa Romeo Sauber wel zoet met de auto van Leclerc. Op het eerste oog lijkt de schade mee te vallen. De coureur wist zijn auto op eigen kracht veilig te parkeren.