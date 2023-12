AWD Sportcoupé voor 75K – Autoblog Advies!

We sluiten het jaar af met een lekkere knaller: een AWD sportcoupé voor 75 mille. Dat is nog eens lekker shoppen!

Uiteraard bewaren we de leukste aanvragen voor het laatst. Het is immers voor ons ook een feestmaand. We kregen van Autobloglezer Jort (nee niet Kelder) die op zoek is naar een AWD sportcoupé voor heel specifieke doeleinden. Hij heeft voor zakelijke doeleinden een elektrische auto, een Mercedes-Benz EQC. Die auto gaat binnenkort ook vervangen worden (en ja, de aanvraag daarvan ligt al bij ons in de digitale brievenbus).

Jort wil al heel erg graag en heel erg lang een Porsche 911. Hij is nu in de financiële positie dat dat mogelijk is. Niet een nieuwe, maar een gebruikte voor 70-75 is zeker mogelijk. Daar kun je absoluut een 911 voor kopen. Dan rijst de vraag: welke? En een andere vraag die Jort had: kun je voor dat geld niet iets beters kopen? Want 911’s zijn relatief duur, dus kun je niet veel meer waar voor je geld krijgen?

Sportcoupé met AWD

Jort gaat de auto gebruiken voor alle plezierritten en diverse tripjes door Europa, waaronder de wintersport. Zijn huidige hobby-auto (een BMW M Roadster uit 1999) is nu te oud en te specifiek om elke dag te rijden. Daarom zoekt Jort een sportcoupé met AWD, zodat ‘ie ook in de regen naar buiten durft en op wintersport kan.

Wat Jort overigens absoluut niet wil, is dat we uitkomen op een Audi S5 of zo. Het moet echt een sportmodel zijn, niet een tweedeurs gebaseerd op een sedan. Het moet wel een beetje bijzonder zijn om de M Roadster te vervangen. Kortom, wat is er allemaal mogelijk?

De wensen en eisen voor een AWDsportcoupé voor Jort kun je hieronder bekijken:

Huidige auto’s EQC400 (zakelijk), BMW M Roadster (fun), Audi Q3 (vrouw) Koop / lease: Koop Zakelijk / Privé: Beide, maar voornamelijk privé Jaarkilometrage 17.500 km Brandstofvoorkeur Hybride mag, maar niet te veel EV (zoals een BMW i8 ofzo) Reden aanschaf auto zoek een AWD sportcoupé die je elke dag kunt rijden Gezinssamenstelling Vrouw en drie kinderen (hoeven er niet in te passen, ik ga er zelf in rijden) Voorkeursmerken/modellen Heel saai, maar ik kom uit op een 911 met vierwielaandrijving No-go modellen coupés als de Audi S5, BMW 650i xDrive enzo

Waar halen wij de cijfers vandaan:

Benzineprijs: € 2,216 voor 98 E5 (United Consumers)

Motorrijtuigenbelasting: belastingdienst (provincie Utrecht)

Verzekering: gemiddelde van diverse aanbieders (10 schadevrije jaren, 40 jaar oud, allrisk)

Porsche 911 Carrera 4 (991)

€ 73.950

2014

115.000 km

Wat is het?

De standaardkeuze. Dat is saai, maar ook omdat de Porsche zo verschrikkelijk goed is. In dit geval gaat het om de Carrera 4 van de 991-generatie. De 991 is een bijzonder volwassen generatie met een zeer fraai interieur dat nog steeds niet verouderd oogt. Ook het exterieurdesign mag er zeker zijn: in vergelijking met de huidige 992 is de 991 een elegante verschijning.

Hoe rijdt het?

Tja, niet als een echte 911. De 991 heeft elektrische stuurbekrachtiging en bij vroege exemplaren is de besturing echt heel erg doods. Ook is de motor dichter op de achteras geplaatst bij de 991, waardoor je minder dat pendule-effect hebt dat een 911 karakteriseert. Ook voegt de Carrera 4 wat extra gewicht toe, terwijl deze basisuitvoering vrij bescheiden is qua vermogen met 350 pk. De motor klinkt overigens uit de kunst. Niet zo mooi raspend als een Mezger, maar het is alsnog typisch 911. Ook is de balans perfect als je een allrounder zoekt voor elke dag. Het is ook een relatief lichten zuinige auto!

Kosten Porsche 911 Carrera 4 (991)

Verbruik: 1 op 9,62

Brandstofkosten: € 336

Gewicht: 1.425 kg

Motorrijtuigenbelasting: € 77

Verzekering: € 130

Totale kosten per maand: € 543

Onderhoudsprognose

Deze kostenpost vergeten mensen nog weleens. Een 911 is een auto die specifiek als sportwagen is ontworpen en de onderhoudskosten zijn daar ook naar. Veel unieke onderdelen dus voor lekker hoge prijzen. Ook kan niet iedereen aan sleutelen.

Afschrijvingsprognose

De 911 is een perfecte investering als je niet veel wil verliezen aan afschrijving. 911’s blijven altijd geld waard. Ook een Carrera 4 kun je later nog prima verkopen. Zelfs 996-jes beginnen tegenwoordig duur te worden, dus met de 991 zit je behoorlijk safe. Waar je wel rekening mee moet houden is dat Porsche-kopers behoorlijk veeleisend zijn, dus je moet ‘m onderhouden bij een Porsche-dealer of specialist met goede reputatie, niet de dorpsgarage om de hoek.

Audi R8 4.2 (Type 42)

€ 71.900

2012

95.000 km

Wat is het?

De (verborgen) heilige graal als het gaat om de supersportwagen van Audi. Het feit dat Audi met een dergelijke auto kwam, blijft bijzonder. Zonde dat ze er net mee gestopt zijn. Dit is een late versie van de Type 42-generatie, van na de facelift en na de laatste technische update. Dat betekent een 4.2 motor met nog wat meer vermogen. Belangrijker is dat de transmissie ingrijpend is verbeterd: In plaats van de R Tronic-transmissie heb je de S Tronic en man wat is dat een verschil. Ook qua afwerking en materiaalgebruik is dit een zeldzaam geslaagde auto. Collega @jaapiyo zou zeggen dat dit echt ‘Peak Audi’ is.

Hoe rijdt het?

Ondergetekende heeft zelf een A6 3.0T gehad en kan bevestigen dat deze R8 precies het tegenovergestelde is! De Audi R8 rijdt magistraal, delicaat en betrekt je enorm bij het rijden. De besturing is precies en biedt zowaar gevoel. Het onderstel is stevig, maar zeker niet te hard. De 4.2 motor (die wel een sportuitlaat kan gebruiken) is alsnog voldoende om de kont om te gooien. Ja, bewust overstuur in een Audi. Als we moeten muggenziften: het is niet een HEEL erg snelle auto. Een gechipte diesel blijf je wel voor hoor, maar met een gechipte Golf R heb je het knap lastig. Maar ja, als je je daar druk om maakt, dan mis je het punt van de R8.

Kosten Audi R8 Coupé S Tronic (Type 42)

Verbruik: 1 op 6,4

Brandstofkosten: € 505

Gewicht: 1.565 kg

Motorrijtuigenbelasting: € 85

Verzekering: € 170

Totale kosten per maand: € 760

Onderhoudsprognose

Audi’s zijn nooit goedkoop in onderhoud. Maar in dit geval heb je de techniek in een raszuivere supercar en niet in grote zware stationwagon. We snappen op zich wel waarom men meteen de V10 koos: die zijn sneller, verbruiken nauwelijks meer (is niet mogelijk) en zijn nauwelijks duurder in onderhoud.

Afschrijvingsprognose

De aandacht gaat vooralsnog heel erg uit naar R8’s met handbak op het moment. Maar qua rijsensatie zijn deze S Tronics zeker niet te versmaden. Sowieso zijn er relatief weinig R8’s met achtcilinder van dit bouwjaar, de meeste zijn de tiencilinders. Qua afschrijving is het natuurlijk altijd koffiedik kijken, maar deze uitvoering zal relatief gezien het meest verstandig zijn qua aanschafwaarde versus de verkoopwaarde.

Nissan GT-R Black Edition (R35)

€ 69.995

2012

55.000 km

Wat is het?

Godzilla! Een Japanse supercar die de Europese concurrentie vermorzelde. Het is een unieke auto op uniek platform met een unieke motor. De super-Nissan is nog altijd in productie en kan in principe nog prima meekomen met de concurrentie als het gaat om prestaties. Deze generatie is eentje van na de eerste facelift. Let op: de Nissan GT-R kreeg geregeld kleine upgrades, dus check het daadwerkelijke bouwjaar, niet alleen de eerste registratie.

Hoe rijdt het?

Monsterlijk! De consensus is dat deze auto al het werk voor je doet en je slechts de passagier bent. Dat is absoluut niet waar, de GT-R is een intense beleving. De GT-R biedt alles in overvloed: het gaat af als een kanon, op de Autobahn verwijs je iedereen naar de rechterbaan en op de Nordschleife kun je de snelste Porsches pesten. Het is onvoorstelbaar hoe breed het repertoire is van de Nissan GT-R. Nadeeltje? De bak van deze bouwjaren is nog vrij ‘ruw’ en het geluid dat de VR38DETT voorbrengt is niet echt fraai. Check hier een piepjonge Wouter achter het stuur van R35!

Kosten Nissan GT-R (R35)

Verbruik: 1 op 6,2

Brandstofkosten: € 522

Gewicht: 1.740 kg

Motorrijtuigenbelasting: € 93

Verzekering: € 145

Totale kosten per maand: € 760

Onderhoudsprognose

Het is een Nissan en die kunnen niet kapot. Dat is natuurlijk kolder, ook met een Nissan GT-R kun je flink het schip in gaan qua kosten. Zeker als je een exemplaar hebt gehad van iemand die er nét eentje kon betalen en beknibbelde op het onderhoud (geldt voor alle auto’s natuurlijk). De transmissie (de GR6) is het zwakste punt van de auto. Check even of de originele bak er nog in zit (veelal vervangen) en sowieso of de auto relatief soepel schakelt. Verder zijn er veel getunede exemplaren: dat hoeft niet slecht te zijn, maar check wel even wie het heeft uitgevoerd en welke onderdelen er zijn toegepast.

Afschrijvingsprognose

Hier gebeurt er iets vreemds: toen de Nissan GT-R net op de markt kwam, was het een relatief betaalbare auto. Maar naarmate de jaren voorbij streken en de auto allerlei verbeteringen kreeg, ging de prijs omhoog en flink ook. Dit heeft ervoor gezorgd dat vroege exemplaren nauwelijks zijn afgeschreven. Ze zijn dan ook behoorlijk waardevast. De latere exemplaren schrijven alsnog weinig af omdat er maar een handjevol van zijn in Europa.

Jaguar F-Type R (X152)

€ 63.995

2015

40.000 km

Wat is het?

Een Jaguar F-Type! Dat is min of meer de opvolger van de Jaguar XK, maar toch ook weer niet. Bijzonder: de F-Type staat op een ingekort onderstel van de XK, vandaar dat de auto ondanks zijn aluminium chassis en koetswerk niet bijzonder licht is. De F-Type R was destijds het topmodel met de grootste motor en vermogen totdat de SVR kwam. Het mooie aan de ‘R’ is dat de auto niet is getooid met overbodige spoilers, de F-Type is een beauty in deze uitvoering:

Hoe rijdt het?

Dit is een monster, maar compleet anders dan de Porsches. Een Porsche is behoorlijk delicaat, deze Jaguar is een rauwer beest. De 5.0 V8 motor leeft echt: het vibreert, brult en maakt diepe indruk, ook al doe je rustig aan. Of een Porsche sneller is, boeit je allerminst: dit klinkt namelijk veel beter. Die vierwielaandrijving leek destijds wat onorthodox op een sportieve Jaguar-coupé, maar in dit geval is het maar goed ook. Je blijft anders last hebben van wielspin.

Kosten Jaguar F-Type R AWD (X152)

Verbruik: 1 op 7,32

Brandstofkosten: € 442

Gewicht: 1.730 kg

Motorrijtuigenbelasting: € 93

Verzekering: € 160

Totale kosten per maand: € 695

Onderhoudsprognose

Het is maar hoe je er naar kijkt. Als je kijkt wat je voor de deur hebt staan (een fraaie exoot met bijzondere motor) valt het eigenlijk heel erg mee. Natuurlijk zijn banden en remmen vervangen wat prijziger, maar dit zijn behoorlijk doorwrochte auto’s met relatief weinig echte aandachtspunten. Check vooral of alle elektronische gadgets functioneren. Het enige écht belangrijke punt is de distributieketting. De spanners kunnen het soms langzaam gaan begeven, waardoor er minder spanning op komt te staan. Vervangen is mogelijk, maar kost je zo 5 mille. Luister de motor (koud!) En check of je een ratelend geluid hoort.

Afschrijvingsprognose

Dit is wel een dingetje, want Jaguars hebben een wat stijlere afschrijvingscurve dan Porsches. Dat komt natuurlijk ook een klein beetje door die BPM-taks, welke enorm drukt op de nieuwprijs van de Jaguar. Maar ook in het buitenland – waar er geen BPM is – zien we dat Jaguars wat harder afschrijven en blijven afschrijven. Doe er vooral je voordeel mee, want je hebt nu voor 64 mille een modern uitziende Jaguar met supercharged V8. Zoals Youp van ’t Hek zei over inruilwaarde: ik ga er in rijden, niet in ruilen.

YOLO: Porsche 911 Turbo (997)

€ 72.500

2007

90.000 km

Wat is het?

We moesten toch eventjes terug naar Porsche. Want we hebben misschien de verkeerde aangeraden. Kijk, die 911 Carrera 4 (991) is een geweldige allrounder voor als je in Zwitserland woont je en je dagelijks in een 911 wil rondrijden. Maar Misschien wil je voor je 70 mille toch iets meer spektakel: en dat krijg je met deze 911 Turbo!

Hoe rijdt het?

De 997 heeft een paar voordelen ten opzichte van de 991. Zo is de auto kleiner. Ook is de besturing hydraulisch, waardoor je veel meer gevoel hebt. De turbomotor is een pareltje: een 3.6 liter Mezger met dubbele turbo’s met een ouderwetse turbokick. Zo’n indirect ingespoten zescilinder klinkt ook veel beter. Is het dan allemaal hosanna: nou, de veren en dempers staan bij deze bouwjaren nog op standje ‘pensionado’. Het is behoorlijk comfortabel en zou wellicht iets strakker mogen, alhoewel dat soepele karakter zeker niet week is. Een goede schroefset kan een waardevolle toevoeging zijn.

Kosten Porsche 911 Turbo (997)

Verbruik: 1 op 7,44

Brandstofkosten: € 435

Gewicht: 1.645 kg

Motorrijtuigenbelasting: € 85

Verzekering: € 150

Totale kosten per maand: € 670

Onderhoudsprognose

Een oudere auto met nog exotischere onderdelen. Ja, dat gaat nog duurder zijn. Een voordeel is dat de 997 Turbo een Mezger-zescilinder heeft, dus geen issues met IMS, RMS en PMS. Dat is een serieuze kostenpost die je kunt omzeilen. De rest van de puntjes kun je wel even meenemen:

Afschrijvingsprognose

Ten opzichte van een 911 GT3 schrijft een Turbo harder af. Turbo’s zijn nieuw duurder, maar gebruikt goedkoper. Dus dat voordeel heb je er al uit. Voor de toekomst hoef je niet bang te zijn: er staat Porsche op en het is nog eens een Turbo ook. Als we kijken naar de 996 (zijn voorganger), dan zal ‘ie zeker boven de 50-60 blijven.

Conclusie AWD sportcoupé

Dus ja, wat moet je nu gaan doen? De Porsche 991 lijkt inderdaad de meest verstandige keuze te zijn, maar we keken onze ogen uit toen we zagen wat je nog meer voor dat geld kunt krijgen. De Audi is net zo bruikbaar als de Porsche, maar is exotischer. Ondergetekende zou de Jaguar kiezen: bloedmooi, een waanzinnige motor en het past precies bij de wensen en eisen van Jort (niet Kelder) die de aanvraag heeft gedaan. Alhoewel die Nissan ook sensationeel is, zeker voor dat geld.

Wil jij ook advies over je volgende auto? Vul dan dit formulier in, waarbij je ons voorziet van alle relevante gegevens. Wie weet vinden wij jouw volgende droomauto!