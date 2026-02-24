Nederlandse staat harkt meer van de automobilist, maar geeft minder uit aan energietransitie

Is het wel gewenst om elektrisch te gaan rijden?

Elke keer als jij huilend je tank staat te vullen terwijl er een prijs van meer dan twee euro per liter je aanstaart, voelt het alsof onze overheid als een grijnzende drugsdealer achter je staat. “Ja, doe nog maar een litertje erbij”, wordt er in je oor gefluisterd terwijl hij je hand nog iets strakker om het vulpistool wikkelt. “Ik weet toch dat je niet zonder kunt.”

Naast dat je dit scenario waarschijnlijk een beetje voelt als je weer uitstapt bij de (niet-Belgische) pomp, het wordt er niet beter op als je de meest recente cijfers van het CBS erbij pakt. Daaruit blijkt namelijk dat de inkomsten voor de staat uit accijns op motorbrandstoffen, bpm en motorrijtuigenbelasting sinds 2020 gestaag toenemen tot een bedrag van zo’n 16 miljard euro per jaar in 2024. Daarmee is wegvervoer steevast goed voor ruim zestig procent van de inkomsten uit belasting op energie.

Meer inkomsten, minder uitgaven en minder korting

Het opmerkelijke is dat Den Haag de inkomsten minder gebruikt voor de energietransitie. Ook trekt men minder uit voor lastenvermindering in de vorm van kortingen. Dat verbetert het beeld op deze vorm van belasting heffen natuurlijk niet.

In 2024 kwam er in totaal 34 miljard euro aan energiebelasting binnen. Daar werd 7,5 miljard euro vanaf getrokken in de vorm van kortingen, waardoor er nog 26,5 miljard euro overbleef. Daarvan vloeide er slechts 4,4 miljard euro naar de energietransitie.

In vergelijking met 2023 is er een enorm verschil zichtbaar. Toen kwam er 30,6 miljard euro binnen, maar deelde de overheid 11,3 miljard euro aan korting uit. Ook investeerde het met 5,1 miljard euro veel meer. En dat terwijl we toen vol met de effecten van de Russische invasie in Oekraïne te maken hadden.

Dagobert Duck zwemt in het geld

Natuurlijk is het heel kortzichtig om te stellen dat de overheid ons arme automobilisten die ook naar hun werk moeten, helemaal leegplukt om zelf als Dagobert Duck in al die miljarden rond te kunnen zwemmen. De cijfers tonen slechts een fractie van alle inkomsten en uitgaven aan. Het betekent niet dat het gat van 22 miljard euro, dat we in 2024 kunnen zien, alleen maar gebruikt wordt om de S-Klasses, 7 Series en A8’en van onze leiders op de weg te houden.

Maar de cijfers leveren mogelijk wel een beetje een scheef gezicht op. Wetende dat we steeds meer gepusht worden om duurzamer te leven en energiebewuster moeten worden, maar dat de overheid hier ogenschijnlijk minder op inzet en minder op verdient.